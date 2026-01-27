Online il calendario degli eventi del 2026 a Montespertoli

È online il Calendario Eventi 2026 del Comune di Montespertoli, ora disponibile in forma digitale sul portale turistico VisitMontespertoli.

Il calendario è il risultato di un lavoro strutturato di riepilogo, ricostruzione e coordinamento svolto dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. Un percorso consolidato negli anni che consente di costruire una programmazione condivisa, organica e il più possibile coordinata, con l’obiettivo di valorizzare tutte le iniziative ed evitare sovrapposizioni, migliorando la fruizione degli eventi sia per la comunità locale sia per i turisti che scelgono Montespertoli come destinazione.

Nelle prossime settimane il calendario sarà inoltre stampato in edizioni stagionali – primavera, estate, autunno e inverno – e disponibile presso l’Ufficio Turistico, affiancando così il formato digitale con uno strumento cartaceo pensato anche per l’accoglienza e l’orientamento dei visitatori.

L’Amministrazione comunale invita tutte le associazioni, gli enti e gli organizzatori a verificare con attenzione la presenza e la correttezza dei propri eventi all’interno del calendario digitale e a comunicare eventuali iniziative mancanti o aggiornamenti, così da garantire una programmazione completa, coordinata e utile anche in chiave di promozione turistica.

«Il calendario eventi è il frutto di un lavoro corale che mette insieme l’Amministrazione comunale e il tessuto associativo di Montespertoli – dichiara Annalisa Giotti, Assessora alla Cultura –. Coordinare le date e condividere le programmazioni significa dare maggiore forza a ogni iniziativa e offrire un quadro chiaro e accessibile non solo ai cittadini, ma anche ai turisti, che attraverso il calendario possono scoprire e vivere il territorio durante tutto l’anno. Con l’uscita delle edizioni cartacee stagionali, invitiamo anche tutte le strutture ricettive a ritirare il calendario presso l’Ufficio Turistico, così da metterlo a disposizione dei propri ospiti e contribuire a una promozione diffusa e condivisa degli eventi».

Il Calendario Eventi 2026 si conferma così uno strumento centrale di coordinamento, valorizzazione e promozione delle iniziative culturali e sociali di Montespertoli, rivolto a residenti, visitatori e operatori turistici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa