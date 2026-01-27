Da oggi Paolo Betti è il nuovo coach dell’Abc Solettificio Manetti. Dopo le dimissioni di Riccardo Paludi, il tecnico castellano ha accolto la proposta della società di prendere in mano il timone del sodalizio gialloblu insieme agli assistenti Claudio Calvani e Dario Chiarugi, che domenica scorsa hanno guidato la squadra durante la sfida contro Agliana. In un momento delicato come quello che la squadra sta attraversando, Paolo Betti rappresenta la figura che concilia competenza, carisma e grande attaccamento alla causa castellana. A distanza di quattro anni, forte di un’esperienza importante come quella a Siena sponda Mens Sana, il tecnico torna dunque a casa, sulla panchina che lo ha visto protagonista per ben otto campionati, con la volontà di provare a svoltare una stagione difficile ma ancora lunghissima.

“Ho accettato l’incarico per tutto quello che l’Abc rappresenta per me: nel momento del bisogno non posso tirarmi indietro – spiega Paolo Betti -. Sono carico e pronto a rimettermi in gioco, consapevole del momento di difficoltà che la squadra sta vivendo e da cui cercheremo di uscirne insieme. In queste situazioni, credo che la cosa più importante sia ritrovare l’entusiasmo e la fiducia, perché penso che questo gruppo abbia tutte le qualità per far bene. Abbiamo inoltre il dovere morale di trasmettere questo entusiasmo a tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie, che rappresentano la grande forza di questa piazza”.

“Dopo le inaspettate dimissioni di Riccardo Paludi, la pronta adesione di Paolo Betti ad assumersi la responsabilità di guidare la squadra in questo difficile momento dimostra il suo grande attaccamento all’Abc – prosegue il direttore sportivo Daniele Lazzeretti -. Nel ringraziarlo per la sua disponibilità, confido che l’esperienza maturata in questi anni al timone di prime squadre, prima a Castelfiorentino e poi a Siena, gli permetta di lavorare su quei dettagli di cui la nostra squadra adesso ha bisogno”.

La carriera di Paolo Betti

Nato e cresciuto con il gialloblu cucito addosso, in maglia Abc svolge praticamente tutta la carriera di giocatore, per poi intraprendere quella di allenatore. Dopo le esperienze nel settore giovanile castellano, nel 2014 approda in serie C come assistente di Daniele Bagnoli, ruolo che riveste per tre anni prima di assumere la guida della squadra. Seguono cinque stagioni da head coach in C Gold, tutte culminate con l’approdo ai playoff, fino a quando, nell’estate del 2022, decide che è giunta la fine di un bellissimo percorso. Nella stagione 2022/2023 resta in casa Abc tornando ad allenare il settore giovanile, finché l’anno successivo arriva la chiamata della Mens Sana, in serie C. Due anni in cui le sue doti tecniche ed umane lasciano il segno nel sodalizio biancoverde: nella prima stagione ottiene la promozione in B Interregionale, nella seconda guida Siena fino alla salvezza. La scorsa estate, dopo due anni ricchi di soddisfazioni, la decisione di tornare a casa e prendersi una pausa dalla panchina. Fino ad oggi: perché certi amori non finiscono mai.

