'Peccioli destinazione accessibile 2026': uscita la nuova guida sul turismo accessibile

Attualità Peccioli
Ecco la guida 'Peccioli, destinazione accessibile 2026', realizzata dal Comune di Peccioli nell’ambito del percorso Destination4All

È stata pubblicata in questi giorni la guida “Peccioli, destinazione accessibile 2026”, realizzata dal Comune di Peccioli nell’ambito del percorso Destination4All, che vede il borgo toscano tra le sole tre destinazioni italiane riconosciute a livello nazionale insieme a Cortina d’Ampezzo e Bibione.

La guida rappresenta uno strumento concreto e operativo che restituisce, in modo chiaro, trasparente e oggettivo, il livello di accessibilità del territorio comunale, mettendo al centro l’esperienza reale delle persone e la possibilità di compiere scelte di viaggio consapevoli.

Il progetto nasce da un percorso avviato dall’Amministrazione comunale che ha investito risorse culturali ed economiche nel potenziamento dei servizi turistici e nella costruzione di una destinazione sempre più inclusiva, fruibile e orientata alla qualità della vita, per cittadini e visitatori. Con questa finalità il Comune di Peccioli ha individuato e coinvolto Village for All, realtà di riferimento a livello nazionale e internazionale per il turismo accessibile.

La guida adotta il metodo Destination4All, sviluppato da Village for All, basato su verifiche dirette, informazioni oggettive e descrizioni puntuali dei servizi e dei livelli di accessibilità, senza ricorrere a certificazioni, ma offrendo uno strumento utile e affidabile per valutare la reale fruibilità della destinazione.

All’interno della pubblicazione (qui il link per scaricarla online: https://www.villageforall.net/guide/) trovano spazio il patrimonio culturale e paesaggistico di Peccioli, i luoghi simbolo del borgo e delle frazioni, l’offerta culturale ed enogastronomica, le strutture ricettive, gli spazi per eventi e il sistema dei servizi, restituendo l’immagine di un territorio che ha scelto di integrare l’accessibilità nelle proprie politiche di sviluppo e rigenerazione.

Il percorso non si esaurisce con la pubblicazione della guida. Il 24 e 25 febbraio, infatti, Roberto Vitali, fondatore e amministratore di Village for All, tornerà a Peccioli per condurre nuovi corsi di formazione sull’accessibilità, rivolti ai tecnici comunali e agli operatori del territorio, con l’obiettivo di rafforzare competenze, consapevolezza e qualità dei servizi.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa

