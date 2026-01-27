Pioggia di medaglie per gli atleti 'Categoria' del T.N.T. Empoli al Trofeo Larciano Lamporecchio

Sport Nuoto
Condividi su:
Leggi su mobile

Sfilza di medaglie per gli atleti 'Categoria' del T.N.T. Empoli al 1° Trofeo intercomunale Larciano Lamporecchio

Sfilza di medaglie per gli atleti 'Categoria' del T.N.T. Empoli al 1° Trofeo intercomunale Larciano Lamporecchio. In tale meeting regionale organizzato dalla società Nuoto Valdinievole (che ha conquistato la Coppa) i biancazzurri sono saliti 22 volte sul podio, sommando 9 ori, 7 argenti e 6 bronzi per 153 punti in classifica. Gabriele Pagliai ha vinto 50 dorso, 100 e 200 farfalla; Anita Savino è risultata la più veloce nei 200 misti, 100 e 200 farfalla; Melania Doccini ha prevalso sui 100 e 200 stile; Arianna Nucci si è aggiudicata i 50 rana. Piazza d'onore a Sirio Bartalucci - 100 dorso e 200 misti -; Domenico Cassiano - 200 stile -; Andrea Nania - 200 misti -; Lucia Russetti - 100 stile -; Allegra Capecchi - 50 rana -; Melania Doccini - 50 stile -. Sul gradino inferiore, ancora Andrea Nania (50 dorso); Caterina Fabiani (100 e 200 stile); Carlotta Caruso (50 farfalla); Lucia Russetti (200 stile); Ginevra Lavezzo (100 dorso). Bravi pure Stefano Borzellino - 200 stile -; Leonardo Andrea Doccini - 200 stile -; Chiara Russetti - 100 farfalla -; Lavinia Savino - 50 stile -; Vittoria Giovannetti - 100 rana.

 

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Notizie correlate

Nuoto
Sport
21 Gennaio 2026

Soddisfazioni per l'inizio 2026 del Tnt Empoli: prossima gara in Valdinievole

Responsi positivi per il T.N.T. Empoli nei primi appuntamenti del 2026. A Livorno - Bastia, in occasione della 2 a prova invernale, gli atleti Categoria si sono spesso distinti. Nella [...]

Nuoto
Sport
25 Dicembre 2025

Tnt Empoli, ottimi risultati in Coppa Brema

Vari atleti del T.N.T. Empoli fra i migliori dieci nella fase regionale di Coppa Brema alla piscina (in vasca corta) Bastia - Livorno. La tradizionale rassegna, collocata all'interno del campionato [...]

Nuoto
Sport
22 Dicembre 2025

Oltre 250 atleti del nuoto giovanile toscano in gara alla piscina di Empoli: i risultati di Aquatempra

La piscina comunale di Empoli si è trasformata, nella giornata di domenica 21 dicembre nel cuore pulsante del nuoto giovanile toscano. L’impianto ha ospitato con successo la 1ª Prova Invernale [...]



Tutte le notizie di Nuoto

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina