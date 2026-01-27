Pioggia di medaglie per gli atleti 'Categoria' del T.N.T. Empoli al Trofeo Larciano Lamporecchio

Sfilza di medaglie per gli atleti 'Categoria' del T.N.T. Empoli al 1° Trofeo intercomunale Larciano Lamporecchio. In tale meeting regionale organizzato dalla società Nuoto Valdinievole (che ha conquistato la Coppa) i biancazzurri sono saliti 22 volte sul podio, sommando 9 ori, 7 argenti e 6 bronzi per 153 punti in classifica. Gabriele Pagliai ha vinto 50 dorso, 100 e 200 farfalla; Anita Savino è risultata la più veloce nei 200 misti, 100 e 200 farfalla; Melania Doccini ha prevalso sui 100 e 200 stile; Arianna Nucci si è aggiudicata i 50 rana. Piazza d'onore a Sirio Bartalucci - 100 dorso e 200 misti -; Domenico Cassiano - 200 stile -; Andrea Nania - 200 misti -; Lucia Russetti - 100 stile -; Allegra Capecchi - 50 rana -; Melania Doccini - 50 stile -. Sul gradino inferiore, ancora Andrea Nania (50 dorso); Caterina Fabiani (100 e 200 stile); Carlotta Caruso (50 farfalla); Lucia Russetti (200 stile); Ginevra Lavezzo (100 dorso). Bravi pure Stefano Borzellino - 200 stile -; Leonardo Andrea Doccini - 200 stile -; Chiara Russetti - 100 farfalla -; Lavinia Savino - 50 stile -; Vittoria Giovannetti - 100 rana.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Notizie correlate