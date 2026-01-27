Questionario di Azione Studentesca nelle scuole, il PCI: "Siamo oltre i limiti"

"Su più di una testata è possibile leggere la notizia che in varie parti d’Italia, dal Friuli alla Sicilia, con puntatine in Toscana, Azione Studentesca, movimento studentesco di estrema destra vicino a Fratelli d’Italia, chiede, tramite un questionario, agli studenti di diverse scuole di segnalare i docenti di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni. Questa incredibile nonché paradossale, a prima vista, richiesta si trova sotto la voce “Politicizzazione delle aule”.

Il fatto è talmente grave che chiediamo al ministro Valditara di pronunciarsi su questi atti intimidatori e di infausta memoria", così in una nota il Partito Comunista Italiano Toscana – Dipartimento Scuola.

"Non è stato lui che ha introdotto le “Linee guida per l’educazione civica” a partire dall’anno 2024/25 basate su tre nuclei fondamentali? Uno di questi è per l’appunto mirato a formare cittadini consapevoli, con un forte richiamo ai valori costituzionali tra cui, oltre all’uguaglianza di genere, si cita proprio il rispetto al pluralismo. Perché il Ministro non ricorda a questi studenti “dimentichi” che nella nostra Costituzione l’art. 33, garantendo l’assenza di censura ideologica o politica, sancisce che «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento»?

Sempre Valditara lo dovrebbe ricordare a quegli studenti organizzati di Prato che hanno attaccato la dirigenza dell’Istituto Carlo Livi, rea di aver organizzato lezioni di Educazione civica sull’antifascismo. Forse quegli studenti oltre, a quanto pare, la storia del nostro paese – il ventennio fascista, la lotta di Liberazione, la nascita della Repubblica democratica figlia di una Costituzione chiara e pluralista – non conoscono nemmeno le indicazioni del Ministro del governo Meloni.

È evidente che non si può abbassare la guardia: come PCI invitiamo a non sottovalutare, a vigilare e denunciare ogni tentativo di attacco a una libertà duramente conquistata, proprio da chi per troppo tempo, sotto una cappa nera, l’aveva negata a uomini e donne".

Notizie correlate