Concluso il restauro della scritta murale dedicata a Mario Susini a Montopoli

Proseguono a Montopoli in Val d’Arno le iniziative legate alle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2026. Sabato 31 gennaio, alle ore 11, nella frazione di Capanne, si terrà l’inaugurazione ufficiale del restauro della storica scritta murale dedicata a Mario Susini, "Martire dell’idea".

"Grazie alla sezione Anpi Montopoli Serafino Soldani – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – per l’intervento che ci permette di restituire alla cittadinanza un pezzo fondamentale della nostra storia identitaria. Un recupero non soltanto estetico, ma un atto di salvaguardia della memoria collettiva. La scritta, situata in via Susini, ricorda il sacrificio del giovane montopolese, ucciso dalla violenza fascista".

L’operazione di restauro è stata possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, garantendo un intervento rigoroso dal punto di vista scientifico e conservativo.

"Tutto è nato dalla volontà di far conoscere Mario Susini e la sua storia – raccontano Simone Ricotta e Giorgio Parlanti di Anpi Montopoli – così nel 2024 abbiamo chiesto alla Soprintendenza il nulla osta all'intervento di recupero e restauro dell'iscrizione. Grazie all'architetto Fabiano Bertelli, socio Anpi, e alle restauratrici Simonetta Gradassi e Irene Spinelli che hanno svolto l’intervento. Restaurare questa scritta significa sottrarre all'oblio il nome di chi ha pagato con la vita la fedeltà ai propri ideali. In un momento storico in cui la testimonianza diretta della Resistenza si fa più rara, i segni grafici sulle nostre mura diventano monumenti parlanti che abbiamo il dovere di proteggere".

Un progetto che si inserisce nella ricerca svolta nel 2021 a 100 anni dall'omicidio di Altibano Gronchi e Mario Susini, per mano di un gruppo di fascisti durante una riunione della Lega dei Mattonai a Capanne.

L’appuntamento è sabato 31 gennaio alle 11 in via Susini a Capanne, la cittadinanza, le associazioni e la stampa sono invitate a partecipare.

Si ricorda, inoltre, che la mostra “Terezín, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio” allestita nei locali della biblioteca dell’istituto comprensivo Galilei è visitabile fino al 13 febbraio scrivendo su whatsapp al numero 335 8096619.

