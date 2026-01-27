Rinviati i lavori di Acque a Sciano

Front Office Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Con riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, inizialmente programmati per mercoledì 28 gennaio, Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse si rende necessario rinviare l’intervento al giorno successivo. Pertanto nella giornata di domani il servizio idrico rimarrà regolare, mentre giovedì 29 gennaio, dalle ore 8 alle 13, si verificheranno mancanze d’acqua in via della Chiesa a Sciano e nelle località di Sciano, la buca di Sciano, Aia Murata, Poggio ai Grilli, Poggetto di Avanella e Santa Maria a Sciano.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Certaldo
Front Office
23 Gennaio 2026

Sciano senz'acqua per lavori: ecco quando

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via della Chiesa a [...]

Certaldo
Attualità
19 Gennaio 2026

Lavori sulla Sp 64 'Certaldese II', senso unico alternato e limite 30km/h

Modifiche temporanee alla viabilità sulla Strada provinciale 64 “Certaldese II” per consentire urgenti lavori di spostamento della tubazione dell’acquedotto in prossimità del ponte sul fiume Elsa. A comunicarlo è la [...]

Certaldo
Attualità
5 Gennaio 2026

Piscina Fiammetta, apertura Desk per info e pre-iscrizioni dopo cambio gestore

Si informa che tutti gli abbonamenti attualmente in essere mantengono automaticamente il posto garantito nei rispettivi corsi di riferimento. Gli utenti potranno convalidare il nuovo abbonamento con il nuovo gestore, [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina