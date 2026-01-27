Rinviati i lavori di Acque a Sciano

Con riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, inizialmente programmati per mercoledì 28 gennaio, Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse si rende necessario rinviare l’intervento al giorno successivo. Pertanto nella giornata di domani il servizio idrico rimarrà regolare, mentre giovedì 29 gennaio, dalle ore 8 alle 13, si verificheranno mancanze d’acqua in via della Chiesa a Sciano e nelle località di Sciano, la buca di Sciano, Aia Murata, Poggio ai Grilli, Poggetto di Avanella e Santa Maria a Sciano.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
