Da 'Genitori 2.0' nasce il Patto digitale di comunità a San Gimignano

Attualità San Gimignano
L’obiettivo è definire regole, valori educativi e buone pratiche d’uso per trasformare il digitale in una risorsa per la crescita di bambini e ragazzi

Comune, insegnanti e genitori insieme per scrivere il Patto digitale di comunità e promuovere un uso consapevole degli strumenti digitali da parte di bambini e ragazzi. È quanto accade a San Gimignano con il comitato nato a conclusione del progetto ‘Genitori 2.0’, un percorso di incontri e confrontipromosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Folgòre da San Gimignano” ed Educyber per stimolare un crescente ruolo educativo delle famiglie e del corpo docente nell’era digitale. Il Patto digitale di comunitàche sarà definito dal comitato che riunisce famiglie, scuola e istituzioni porterà a definire regole comuni, valori educativi e buone pratiche nell’uso di smartphone, social network e strumenti digitali, con l’obiettivo di trasformare il digitale in una risorsa per la crescita di bambini e ragazzi.

“Il progetto Genitori 2.0 - affermano il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, e l’assessora alle politiche giovanili, Daniela Morbis - ha visto una partecipazione attiva e consapevole da parte di genitori e insegnanti e non è stato solo un ciclo di incontri, quanto l’avvio di un percorso di comunità che coinvolge famiglie, scuole e istituzioni. La nascita del comitato che lavorerà sul Patto digitale di comunità conferma che questi soggetti possono e devono lavorare insieme con l’obiettivo di governare, con responsabilità e consapevolezza, le sfide del digitale e il loro ruolo nella crescita di bambini e ragazzi”. “I Patti digitali - concludono Marrucci e Morbis - non saranno un insieme di divieti, ma una scelta condivisa e attenta di regole e valori che vanno oltre un semplice algoritmo e rafforzano la rete educativa del nostro territorio guardando anche alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e alla tutela dei minori online”.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa

