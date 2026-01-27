Crea scompiglio in un circolo, poi colpisce i carabinieri

Un 45enne è stato arrestato a San Giuliano Terme dopo aver creato scompiglio in un circolo. Alle 15.30 di lunedì 26 gennaio l'uomo è stato segnalato in un locale cittadino mentre arrecava forte disturbo agli avventori. Sono stati chiamati dunque i carabinieri.

Il 45enne era ubriaco e aveva un atteggiamento ostile, anche con le forze dell'ordine. Dopo aver minacciato e offeso i militari, ha provato a sottrarsi al controllo, ha spintonato e strattonato i carabinieri per fuggire. Bloccato con lo spray al peperoncino, è stato reso inoffensivo. Poi è stato portato in caserma, adesso è ai domiciliari.