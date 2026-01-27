Scritte contro Meloni e le istituzioni, una denuncia in Versilia

Cronaca Pietrasanta
La scritta 'Spara a Giorgia' apparsa a Marina di Pietrasanta nelle scorse settimane aveva suscitato indignazione. I carabinieri nelle ore scorse sono risaliti all'identità del presunto autore e lo hanno denunciato. Le scritte vergate dall'uomo contenevano minacce rivolte alle massime istituzioni nazionali e locali, fra cui la premier Giorgia Meloni.

Trovare l'autore è stato possibile grazie al lavoro sui filmati di videosorveglianza pubblica e privata. Si tratta di un sessantenne che vive proprio a Marina di Pietrasanta. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato indumenti indossati in occasione dei raid vandalici, una bomboletta spray e altro materiale riconducibile agli eventi. L'uomo è stato denunciato per offesa all’onore dei capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

