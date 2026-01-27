"Senzatetto dormono al freddo a Empoli, non ci sono posti", la denuncia di Rifondazione

Due persone senza fissa dimora hanno trascorso la notte all’aperto nel quartiere dello stadio: è quanto denuncia Rifondazione comunista Empolese Valdelsa, che riporta la testimonianza raccolta nella mattinata di oggi da un proprio militante.

"Questa mattina un nostro compagno ha rifocillato due senza tetto che avevano dormito all’aperto nel quartiere dello stadio", si legge in una nota. I due uomini avrebbero spiegato di non aver trovato accoglienza nelle strutture di emergenza: "I ricoveri gestiti della Misericordia e della Caritas erano pieni e loro non avevano trovato posto".

Il tema, sottolinea Rifondazione comunista, non sarebbe nuovo nel dibattito cittadino. "Negli anni, in consiglio comunale, il gruppo Buongiorno Empoli ha provato ad alzare l’attenzione, attraverso interrogazioni e odg al documento unico di programmazione, sul tema senzatetto, segnalando una strutturale assenza di risposta da parte dell’amministrazione".

Secondo il partito "non è questione di risorse ma di volontà e di priorità". Da qui l’appello a una programmazione preventiva: "È necessario predisporre in anticipo, in vista dell’inverno, un piano di intervento, per evitare di dover archiviare come “fatalità” un’eventuale morte per ipotermia".

"L’amministrazione, capace di trovare risorse, tempo e modi per le carnevalate e le mirabolanti luminarie di Natale, si mobiliti anche su questo problema, meno glamour ma eticamente più importante", così conclude la nota.

