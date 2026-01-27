Sicurezza e difesa personale, conferenza a Empoli contro violenze e aggressioni

All’Istituto Calasanzio un incontro su tutela di donne, anziani e minori organizzato dall'Ass. Nazionale Carabinieri - Montelupo Fiorentino e Montespertoli

Si terrà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17.00, presso l’Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi di Empoli, in via Carducci, una conferenza sulla prevenzione e sulla gestione degli atti di violenza e delle aggressioni ai danni di donne, anziani e minori.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Montelupo Fiorentino e Sottosezione di Montespertoli ed è rivolta a tutte le persone che desiderano imparare a proteggersi e ad acquisire una maggiore consapevolezza fisica, psicologica e legale nelle situazioni di pericolo, con l’obiettivo di sviluppare sicurezza e autocontrollo anche nelle dinamiche quotidiane.

Per affrontare un tema di forte attualità e rilevanza sociale, l’incontro si avvarrà del contributo di rappresentanti dei Comuni e delle Forze dell’Ordine, oltre a avvocati penalisti e giudici, che illustreranno il diritto alla difesa personale. Interverranno anche psicologi, chiamati ad approfondire la gestione del post-evento e il supporto psicologico e pratico dopo aver subito una violenza, insieme a esperti di difesa personale (mental & physical), che proporranno un approccio integrato basato sul mindset e su tecniche fisiche di base finalizzate alla liberazione e alla fuga, non alla lotta.

