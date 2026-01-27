Sicurezza nei locali pubblici a Prato, vertice in Prefettura: controlli rafforzati

Rafforzare i controlli e garantire il massimo rispetto delle condizioni di sicurezza all’interno dei locali pubblici della provincia di Prato. È questo l’obiettivo emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi ieri pomeriggio in Prefettura e presieduta dal Prefetto Michela La Iacona.

All’incontro hanno partecipato il Commissario straordinario del Comune di Prato, i vertici delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, oltre ai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. Al centro del confronto, la necessità di mettere a fattor comune tutte le informazioni disponibili e di assicurare una collaborazione costante e un continuo coordinamento tra i soggetti istituzionali competenti.

"La sicurezza nei locali pubblici, sia per chi li frequenta per divertimento che per chi vi lavora, richiede un impegno costante da parte di istituzioni e imprese, per evitare che possano verificarsi tragedie come quelle recentemente accadute", ha dichiarato il Prefetto La Iacona.

"L’attenzione nei controlli ed il senso di responsabilità da parte dei gestori, del quale non dubitiamo, sono i punti cardine sui quali fare affidamento per assicurare a tutti la massima sicurezza possibile".

I controlli verranno effettuati privilegiando un assetto inter-istituzionale, con particolare attenzione anche a quegli esercizi — come bar e ristoranti — che, pur non essendo classificati come locali di pubblico spettacolo, propongono forme di intrattenimento anche occasionale. Gli esiti delle verifiche saranno oggetto di monitoraggio e confronto periodico con le associazioni di categoria.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione e vigilanza volto a tutelare la sicurezza di cittadini e lavoratori nei luoghi di aggregazione.

Fonte: Prefettura di Prato