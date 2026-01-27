'Sicurezza un bene comune', domani a Firenze iniziativa Cgil

La sicurezza non può essere solo repressione, ma qualità della vita, lavoro dignitoso, welfare, inclusione e diritti. Con questo presupposto CGIL Firenze e SPI CGIL Firenze promuovono l’iniziativa “La sicurezza un bene comune”, in programma domani mercoledì 28 gennaio, dalle ore 9:30, presso la Camera del lavoro (Salone Giuseppe Di Vittorio) in Borgo de’ Greci 3, a Firenze.

L’incontro intende aprire un confronto pubblico sul tema della sicurezza urbana e sociale, mettendo al centro il modello di sviluppo e di città, il vissuto quotidiano delle persone, le marginalità, il lavoro e le condizioni nei luoghi di lavoro. Un approccio che vuole superare la logica emergenziale e securitaria per affermare una visione integrata della sicurezza come responsabilità collettiva e diritto di cittadinanza.

I lavori si apriranno con l’introduzione di Elena Aiazzi, Segreteria CGIL Firenze, e la relazione di Vincenzo Scalia, professore associato di Sociologia della devianza all’Università di Firenze. Previsto un saluto del questore Fausto Lamparelli.

Seguiranno gli interventi di Chiara Tozzi (Segreteria SPI CGIL Firenze) sul tema “Vissuto quotidiano e criticità”, Filippo Focardi (Sostituto Procuratore presso la Procura per i Minorenni di Firenze) sul tema “Uno sguardo sulla situazione nella nostra città”, Pietro Colapietro (Segretario Generale SILP CGIL) sul tema “Il lavoro della polizia a Firenze e la piattaforma di rivendicazione nazionale”, Nicola Paulesu (Assessore a Welfare, Casa, Accoglienza e Integrazione del Comune di Firenze) sul tema “Quale cura della marginalità”, Claudio Gani (Segretario Generale FILT CGIL Firenze) e Maurizio Magi (Segretario Generale FILCAMS CGIL Firenze) sul tema “L’insicurezza entra nei luoghi di lavoro”.

Alle ore 11.30 è prevista una tavola rotonda, coordinata dal giornalista Stefano Fabbri, con la partecipazione di Andrea Giorgio (Assessore a Mobilità, Viabilità, Sicurezza urbana e Polizia municipale del Comune di Firenze), Barbara Fabbrini (Presidente ANM Toscana), Mario Batistini (Segretario Generale SPI CGIL Firenze) e Bernardo Marasco (Segretario Generale CGIL Firenze).

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze