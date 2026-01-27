Tramvia, lavori notturni a Novoli per sostituire l'appoggio del ponte Hack

GEST comunica che sono iniziati i lavori di riparazione dell’appoggio del ponte Hack di Novoli, che richiede il sollevamento della struttura. Il viadotto tramviario è stato seriamente danneggiato da un incendio la notte del 30 dicembre 2025.

Le operazioni di sollevamento avverranno in due fasi nelle notti del 28 e del 29 gennaio 2026 a partire dalle ore 22 alle 4 del mattino. Pertanto, dalle 22 a fine servizio del 28 gennaio e dalle 22 a fine servizio del 29 gennaio, la Linea T2 farà servizio limitato da Peretola Aeroporto a Regione, e viceversa, e da Redi a San Marco Università e viceversa.

Saranno attivi servizi di bus sostitutivi tra le fermate Regione – Redi e viceversa.

La pista ciclabile adiacente al viadotto resterà interdetta fino a fine lavori. Gli imponenti macchinari che serviranno per la sostituzione dell’appoggio sono già stati posizionati e l’area dell’intervento cantierizzata per i lavori propedeutici al sollevamento del ponte. Per tutta la durata dei lavori, continueranno a lavorare le postazioni di monitoraggio installate nei giorni scorsi per verificare eventuali movimenti anomali della struttura del ponte. Giovedì mattina, 29 gennaio, i tram viaggeranno normalmente sin dalla prima corsa, con il ripristino della consueta velocità di esercizio, che era stata ridotta a 10 km/h dal 31 dicembre.

In caso di condizioni meteo avverse potrebbe essere preso in considerazione di rimandare l’intervento.

Fonte: GEST – Tramvia di Firenze

