Valentino Galgani è il nuovo presidente di Cantine Vivito

Valentino Galgani è il nuovo presidente della cooperativa Cantine Vivito (Vini Viticoltori Toscani), uno dei più grandi gruppi vinicoli della Toscana con circa 150.000 quintali di uva lavorata ogni anno, un valore della produzione che nel 2025 è cresciuto fino ai 16 milioni di euro ed eccellenze nelle principali denominazioni del territorio, come Chianti, Chianti Classico e Vernaccia di San Gimignano. Galgani, eletto dall’assemblea dei soci che si è riunita nei giorni scorsi a Poggibonsi (SI), succede a Davide Ancillotti, da oltre 20 anni alla guida prima della Cantina sociale di Certaldo e poi Cantine Vivito, società nata dalla fusione delle principali aggregazioni di viticoltori toscani (cantine sociali di Certaldo, Poggibonsi, Geggiano ed Empoli).

Oggi la cooperativa può contare su circa 1.300 soci e su 7 punti vendita tra le province di Firenze, Siena, Prato e Pisa. Durante l’assemblea è stata consegnata una targa celebrativa a Davide Ancillotti, come riconoscimento del suo lungo impegno per la cooperazione e per il vino toscano. Galgani, 37 anni, originario di Certaldo, è cresciuto professionalmente nel mondo delle cantine sociali, prima nella Cantina sociale di Certaldo e successivamente è diventato un dirigente di Cantine Vivito. Fa parte anche dei consigli di amministrazione del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Vino Toscana.

“Ringrazio l’assemblea dei soci per la fiducia e per questo incarico che accolgo con responsabilità e orgoglio. Cantine Vivito è oggi una delle realtà più importanti del panorama vitivinicolo toscano, capace di valorizzare il lavoro dei nostri soci, portando sul mercato vini che rappresentano l’identità del territorio. Un ringraziamento va a Davide Ancillotti per la guida lungimirante in questi anni: proseguirò nel solco tracciato, rafforzando ulteriormente la cooperativa, sostenendo i viticoltori e investendo in qualità, innovazione e competitività, con uno sguardo sempre attento al valore umano e sociale che è alla base del nostro modello”, ha affermato il neopresidente di Cantine Vivito, Valentino Galgani.

“Lascio questo ruolo con la soddisfazione di aver contribuito, insieme ai soci, a costruire e consolidare questa realtà. Cantine Vivito ha saputo unire energie e competenze, mantenendo al centro il lavoro delle persone e la tutela delle produzioni locali. A Valentino Galgani rivolgo il mio augurio più sincero di buon lavoro per affrontare le nuove sfide del settore con determinazione e spirito di squadra”, ha commentato il presidente uscente Davide Ancillotti.

“L'equilibrio, la curiosità e la lungimiranza della gestione di Davide Ancillotti, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, consegnano a Valentino Galgani una cooperativa solida, che consente di guardare con fiducia alle sfide di oggi e di domani. Nelle difficoltà che sta attraversando il settore si è rivelato decisivo avere come faro l’interesse dei soci, provando e riuscendo a garantire loro un reddito significativo per le produzioni”, ha detto il presidente di Legacoop Toscana, Roberto Negrini.

Cantine Vivito (Vini Viticoltori Toscani) è una realtà nata nel gennaio 2021 a seguito della fusione della Cantina Sociale di Certaldo e della Cantina Colline del Chianti, a cui si aggiungono la Cantina di Geggiano-Pontignano e Fattorie Le Certane, precedentemente incorporate. Nel febbraio 2025 si concretizza un ulteriore passo per il gruppo, con l’arrivo della storica cantina di Empoli. Oggi affonda le proprie radici in un territorio vasto, dal cuore del Chianti Classico all’empolese, passando per San Gimignano e la Val D’Elsa. Tra i prodotti commercializzati: Chianti Classico DOCG, Chianti DOCG, Vernaccia di San Gimignano DOCG, rossi, bianchi e rosati IGT, Vin Santo del Chianti DOC.

Fonte: Ufficio stampa Legacoop Toscana

