Vinci piange Raffaello Lippi, ex presidente della Montalbano Agricola Alimentare

Vinci piange Raffaello Lippi. Molto legato al territorio, era una figura importante dell'imprenditoria locale: era attivo nell'associazionismo ed era stato presidente della Montalbano Agricola Alimentare.

"La comunità di Vinci perde oggi una persona stimata e profondamente legata al nostro territorio. La scomparsa di Raffaello Lippi ci addolora e lascia un vuoto sincero in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Raffaello amava il nostro territorio e soprattutto i valori di coesione e socialità.

Il suo senso civico l'aveva portato a rivestire il ruolo di consigliere comunale dal 1985 al 1989, ad essere molto attivo nella vita associativa e a rivestire il ruolo di presidente della Montalbano Agricola Alimentare. A nome dell’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari" è il commiato del sindaco Daniele Vanni.

Queste invece le parole dell'ex primo cittadino vinciano Dario Parrini, oggi senatore: "Quando una comunità perde una persona come Raffaello Lippi diventa più povera. Uomo del fare nel senso vero dell'espressione, Raffaello era mosso da saldi principi e da vigorose passioni civili e politiche. Guardava lungo ed era incline alle innovazioni. L'ho sempre visto combattere con energia e generosità per le sue idee. Era un esempio di cittadinanza attiva. Nelle conversazioni (e quante ne ho avute con lui!) andava subito al sodo: amava dire pane al pane e vino al vino, prendere il toro per le corna. È con queste doti che Raffaello ha fatto la storia della cooperazione agricola a Vinci e nei comuni del Montalbano, ricoprendo ruoli significativi anche a livello regionale e nazionale. Da dirigente cooperativo non ha mai smarrito il legame con i soci. Perché sapeva che le scelte, specie quelle più difficili e decisive, quelle che fanno crescere davvero, vanno in porto solo se hanno una solida base popolare. Solo se tutti coloro che devono farle vivere sono coinvolti appieno nella loro elaborazione: la cooperazione come democrazia in atto. In molti, io tra questi, gli devono molto: insegnamenti e consigli preziosi dati con naturalezza, senza alcuna iattanza. Gliene sarò sempre grato. Oggi piango la sua scomparsa con sincero dolore e mi stringo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Addio Raffaello, che la terra ti sia lieve".

