Wizz Air annuncia il nuovo volo tra Pisa e Iași

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile
L'aeroporto di Pisa

Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della rotta Pisa – Iași, cittadina della Romania al confine con la Moldavia. I biglietti sono ufficialmente in vendita su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ a soli €19,99, con il primo decollo inaugurale fissato per il 23 maggio 2026.

Il collegamento, operato due volte a settimana (martedì e sabato), sarà servito esclusivamente dagli Airbus A321neo di ultima generazione. Questa scelta non è casuale: con una riduzione del 50% dell'impronta sonora, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo, Wizz Air porta a Pisa e al servizio dei passeggeri toscani, il meglio della tecnologia aeronautica.

La nuova connessione per Iasi conferma il percorso di espansione nell’aeroporto toscano e Wizz Air servirà 5 rotte totali nello scalo pisano: i passeggeri toscani, infatti, possono già volare verso capitali e città strategiche europee come Tirana, Varsavia, Bucarest Otopeni e Belgrado.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: "L’apertura della rotta Pisa-Iași testimonia la centralità della Toscana nella nostra strategia di espansione e si inserisce in un percorso di collaborazione eccezionale con Toscana Aeroporti, una sinergia che ci permette di trasformare ogni sfida operativa in un successo condiviso. Non stiamo solo inaugurando un volo, ma consolidando un ponte diretto che favorisce lo scambio economico e culturale tra due regioni dinamiche. I risultati del 2025 dimostrano che siamo un partner affidabile per il territorio. Grazie alla nostra flotta giovanissima continueremo a garantire standard di eccellenza, supportando l'attrattività internazionale dello scalo pisano. Let’s WIZZ, Pisa!”.

Toscana Aeroporti ha commentato: “Il nuovo collegamento Pisa–Iași conferma la strategicità dell’Aeroporto di Pisa e il percorso di crescita che stiamo costruendo insieme a Wizz Air, partner con cui abbiamo consolidato nel tempo un rapporto solido e orientato allo sviluppo. Continuiamo ad aprire lo scalo a rotte capaci di ampliare l’accessibilità della Toscana e di rafforzarne il posizionamento internazionale, sostenendo questo percorso con investimenti costanti sull’aeroporto e sul territorio.”

 

Notizie correlate

Bientina
Attualità
27 Gennaio 2026
acque bientina rete idrica pnrr

Bientina, fine lavori sulla rete idrica in Via delle Fosse e Quattro Strade

Si sono conclusi secondo copione i lavori di ammodernamento della rete idrica realizzati da Acque, in sinergia con l’amministrazione comunale di Bientina, in via delle Fosse e a Quattro Strade. [...]

Pisa
Attualità
26 Gennaio 2026

Cambiano due assessori nella Giunta di Pisa: le nuove nomine

Il Sindaco di Pisa, Michele Conti, ha firmato oggi l’atto per il rinnovamento della Giunta comunale, nominando Elena Del Rosso e Amanuel Sikera nuovi assessori dell’organo esecutivo del Comune, in [...]

Empoli
Attualità
26 Gennaio 2026

La superstrada vista col sorriso: spopola l'adesivo 'FiPiLi Trophy'

Ricordate il Camel Trophy, una delle competizioni per fuoristrada più estreme? Il logo col cammello era inconfondibile. Ecco, adesso passando da Empoli o Pontedera o altre zone tra Firenze, Pisa [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina