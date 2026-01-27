Wizz Air annuncia il nuovo volo tra Pisa e Iași

Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della rotta Pisa – Iași, cittadina della Romania al confine con la Moldavia. I biglietti sono ufficialmente in vendita su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ a soli €19,99, con il primo decollo inaugurale fissato per il 23 maggio 2026.

Il collegamento, operato due volte a settimana (martedì e sabato), sarà servito esclusivamente dagli Airbus A321neo di ultima generazione. Questa scelta non è casuale: con una riduzione del 50% dell'impronta sonora, maggiore efficienza operativa e un comfort superiore a bordo, Wizz Air porta a Pisa e al servizio dei passeggeri toscani, il meglio della tecnologia aeronautica.

La nuova connessione per Iasi conferma il percorso di espansione nell’aeroporto toscano e Wizz Air servirà 5 rotte totali nello scalo pisano: i passeggeri toscani, infatti, possono già volare verso capitali e città strategiche europee come Tirana, Varsavia, Bucarest Otopeni e Belgrado.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: "L’apertura della rotta Pisa-Iași testimonia la centralità della Toscana nella nostra strategia di espansione e si inserisce in un percorso di collaborazione eccezionale con Toscana Aeroporti, una sinergia che ci permette di trasformare ogni sfida operativa in un successo condiviso. Non stiamo solo inaugurando un volo, ma consolidando un ponte diretto che favorisce lo scambio economico e culturale tra due regioni dinamiche. I risultati del 2025 dimostrano che siamo un partner affidabile per il territorio. Grazie alla nostra flotta giovanissima continueremo a garantire standard di eccellenza, supportando l'attrattività internazionale dello scalo pisano. Let’s WIZZ, Pisa!”.

Toscana Aeroporti ha commentato: “Il nuovo collegamento Pisa–Iași conferma la strategicità dell’Aeroporto di Pisa e il percorso di crescita che stiamo costruendo insieme a Wizz Air, partner con cui abbiamo consolidato nel tempo un rapporto solido e orientato allo sviluppo. Continuiamo ad aprire lo scalo a rotte capaci di ampliare l’accessibilità della Toscana e di rafforzarne il posizionamento internazionale, sostenendo questo percorso con investimenti costanti sull’aeroporto e sul territorio.”

