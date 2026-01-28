Toscana, sono 41 le opere PNRR e PNC 'salvate' grazie alla legge regionale sulle procedure semplificate

Sono 41 le opere pubbliche ritenute strategiche ed inserite nel PNRR e nel PNC che sono state ‘salvate’ dall’applicazione della legge regionale 12/2022, che prevede procedure più snelle per le variazioni urbanistiche legate ad interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o nel Piano nazionale degli investimenti complementari.

“Questi investimenti – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale all’urbanistica Filippo Boni - sono molto attesi dai territori ed hanno un valore complessivo di oltre 450 milioni di euro, ma con procedure ordinarie avrebbero potuto superare i termini stringenti per la realizzazione delle opere, fissati dai Piani al 2026. La Regione Toscana ha mostrato lungimiranza e nella precedente legislatura, con una legge di iniziativa consiliare, ha semplificato i procedimenti relativi all’approvazione delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, creando le condizioni per abbattere le tempistiche burocratiche senza diminuire il controllo su aspetti fondamentali come la sostenibilità o la sicurezza”.

Il monitoraggio al secondo semestre del 2025 della Conferenza dei servizi relativa alle opere PNRR e PNC elenca 41 opere che hanno beneficiato di questo percorso ‘facilitato’: sono impianti sportivi, interventi di riqualificazione urbana, ampliamenti o progetti di messa in sicurezza di edifici scolastici, recupero di immobili destinati ad ospedali o case della comunità, piste ciclabili, edilizia sociale, ma anche progetti per la rivitalizzazione di borghi storici o per la realizzazione di opere per la mobilità di massa, come la tratta Le Piagge-Campi Bisenzio della tranvia fiorentina.

Nel dettaglio sono state approvate le varianti per:

Arezzo

- Arezzo – Centrale operativa territoriale, ristrutturazione dell’edificio di via dei Cittadini 33;

- Arezzo Baldaccio – realizzazione della Casa della Comunità in via Laschi;

- Arezzo – ciclabile Obi;

- Arezzo – ciclabile Ceciliano;

- Cavriglia – campo da golf in località Valle al Pero;

- Cavriglia – ristrutturazione immobile per realizzazione dell’Ospedale di comunità Valdarno in via Strasburgo;

- Cavriglia – progetto di rigenerazione socio culturale del borgo di Castelnuovo in Avane;

- Monte San Savino – nuovo asilo nido comunale in località Fornaci;

- Ortigiano Raggiolo – demolizione e ricostruzione dell’asilo nido ‘Il magico boschetto’ a San Piero in Frassino, via Provinciale 1;

Firenze

- Vinci – riqualificazione dell’area Tamburini con realizzazione di alloggi sociali;

- Empoli – rigenerazione urbana del complesso di piazza Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale;

- San Casciano Val di Pesa – realizzazione asilo nido in località Mercatale;

- San Casciano Val di Pesa – riqualificazione area ex officine grafiche Stianti in viale Corsini;

- Signa - realizzazione di un ospedale di Comunità nel palazzo Ferroni di via Ferroni 6;

- Firenze – Tronco 2 lotto 4 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’;

- Reggello – demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di via Latini 56;

- Borgo San Lorenzo – realizzazione di 8 alloggi di edilizia popolare negli ex Macelli di via Niccolai;

- Campi Bisenzio – linea 4, secondo lotto del sistema tranviario fiorentino, tratta Le Piagge-Campi Bisenzio;

Grosseto

- Provincia di Grosseto – Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratti di completamento;

- Provincia di Grosseto – stralci 1 del lotteo 2B della Ciclovia Tirrenica, da Follonica (confine con Piombino) a Scarlino (Canale Allacciante), compresa la passerella sul Canale;

- Provincia di Grosseto- stralcio 2 del lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, da Grosseto (ponte sull’Ombrone) a Capalbio;

- Orbetello – nuovo impianto di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti già esistenti in località Le Topaie;

Lucca

- Lucca – riqualificazione impianto sportivo in via della Macchia, località Acquedotto;

- Lucca – impianto sportivo di via delle Tagliate, costruzione palestra pugilistica e piscina ludico-motoria;

- Lucca – costruzione spogliatoi nell’impianto polivalente di Santa Maria del Giudice, via Nuova per Pisa;

- Provincia di Lucca – adeguamento e messa in sicurezza di locali dell’Istituto tecnologico agrario Busdraghi di Mutigliano;

- Provincia di Lucca – demolizione del magazzino e ricostruzione dei nuovi laboratori didattici dell’Istituto tecnologico agrario Busdraghi di Mutigliano;

- Altopascio – realizzazione del nuovo edificio della scuola primaria di Marginone, via Lamarmora;

- Altopascio – realizzazione nuovo asilo nido in via Francesco d’Assisi;

- Camporgiano – insediamento di strutture turistico ricettive per la rigenerazione dell'abitato di Filicaia;

Massa

- Massa – costruzione di un ospedale e di una casa di comunità nell’ex scalo merci ferroviario di Massa in piazza 4 novembre;

- Massa – rigenerazione urbana ex Mercato ortofrutticolo di via Bastione;

- Massa – riqualificazione e incremento dell’edilizia sociale con il progetto colonia A.M.I.C.A;

- Massa – riqualificazione edilizia area ex CAT e zone limitrofe;

Pisa

- Cascina – realizzazione di nuovo asilo in località Sant’Anna, via Amendola;

- Cascina – riqualificazione e incremento dell’edilizia sociale in via Tosco Romagnola;

- Crespina Lorenzana – realizzazione della Casa della Comunità in località Pian di Laura;

- Carmignano – nuovo laboratorio di robotica presso la scuola Martini dell’Istituto comprensivo Pontormo;

Prato

- Prato – Tronco 2 lotto 3 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’;

- Montemurlo – Tronco 2 lotto 2 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’ tra Montemurlo e Montale;

Pistoia

- Pistoia – Tronco 2 lotto 1 della ‘Ciclovia del sole Verona-Firenze’.

Fonte: Regione Toscana

