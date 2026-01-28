A Calenzano torna il Carnevale Medievale: corteo e giochi delle contee nel borgo storico

Torna il tradizionale Carnevale Medievale nel borgo storico di Calenzano: domenica 15 febbraio le Contee, dopo il corteggio storico, si contenderanno la Torre e il Torrino d’oro. In programma nel borgo anche spettacoli itineranti, letture e giochi per bambini, visite guidate al Museo del Figurino storico. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano con il sostegno del Comune di Calenzano.

Si comincia alle ore 14 in piazza del Comune, con i saluti del sindaco e la partenza del corteggio storico delle Contee dei borghi di Calenzano, accompagnata dagli Alfieri e Musici della Valmarina, che si esibiranno all’arrivo in piazza San Niccolò. Alle ore 15.30 sfilata delle Contee con votazione del pubblico e giochi per l’assegnazione della Torre e del Torrino d’oro. Dopo le premiazioni, alle 17.30 spettacolo di fuoco a cura degli Alfieri e Musici della Valmarina. Si conclude alle ore 18 con il rogo del Re Carnevale, a cura dell’Atletica Calenzano.

Nel borgo attività pensate per i bambini: dalla lettura delle fiabe nella grotta dell’antro e i giochi in piazza a cura di Sale in Zucca, ai giochi in legno nel giardino del Castello a cura di Ludus in Tabula.

Per le strade spettacoli itineranti a cura di Memento Ridi e dell’associazione I chicchi d’uva.

Sarà possibile anche partecipare alle visite guidate al Museo del Figurino storico e alla Torre e alla caccia al tesoro, alle ore 15. Prenotazioni presso il Museo del Figurino storico.

Nel borgo saranno presenti dei punti ristoro. Per informazioni ATC: segreteria@atccalenzano e 0550502161.

In attesa del Carnevale Medievale, un altro appuntamento dedicato a maschere e stelle filanti: domenica 8 febbraio dalle ore 15 allo spazio St.Art. Eventi (via Garibaldi, 7) ci sarà “Carnevalando” con giochi e laboratori. Iniziativa organizzata da ATC, Sale in Zucca e Misericordia di Carraia, con il sostegno del Comune di Calenzano.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa