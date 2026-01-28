Addio a Rocky, cane eroe dei vigili del fuoco di Firenze

Cronaca Firenze
Da Amatrice a Rigopiano, per i tanti interventi svolti il labrador e il suo conduttore furono premiati dalla città

Si è spento all'età di 14 anni e mezzo il cane Rocky, labrador che ha fatto parte delle unità cinofile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A darne notizia in una nota è il Comando di Firenze, dove Rocky fino a qualche anno fa ha prestato servizio al fianco del suo conduttore, il capo reparto esperto Fabrizio Veraci, oggi al distaccamento di Firenze ovest.

Rocky come unità cinofila è intervenuto su più eventi di calamità naturali come a Ischia, Castellammare di Stabia, Norcia, Rigopiano, Amatrice, oltre a numerosi interventi legati a ricerca di persone disperse. Proprio per la sua attività Rocky e il suo conduttore nel 2017 hanno ricevuto il riconoscimento del Fiorino d'oro e del Pegaso d'oro.

