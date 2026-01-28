Metrocittà: approvata la variazione di bilancio proposta da Mantellassi

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Nuove risorse per finanziare interventi su rete viaria e scuole. Contrario il centrodestra

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato, su proposta del Vice Sindaco della Città Metropolitana Alessio Mantellassi, una variazione al Bilancio di previsione.

La manovra non modifica le entrate tributarie, che si confermano in 117,6 mln di euro; prevede un incremento dei trasferimenti correnti per 3,5 mln di euro, di cui 3,2 mln di risorse regionali destinate all’assistenza ed al trasporto degli studenti disabili delle scuole superiori per l’anno scolastico 2024/2025; prevede un aumento delle entrate extra-tributarie per 43,8 mila euro, di cui 31,4 mila euro per proventi derivanti dalla concessione in uso a terzi di impianti sportivi di proprietà.

La spesa corrente registra un incremento complessivo di 4,5 mln di euro, prevalentemente connesso al rinnovo contrattuale del personale ed al trasferimento di risorse a comuni ed enti per i servizi di trasporto scolastico degli studenti disabili.

Dal lato della gestione investimenti, le entrate e le spese aumentano, rispettivamente, di 14,4 e 14,6 mln di euro.

Le nuove risorse iscritte sul bilancio di previsione 2026 prevedono i seguenti interventi: 765 mila euro per interventi di progettazione sulla rete viaria di competenza, finanziati dal Ministero dell'Interno; 350 mila euro per la manutenzione straordinaria sulla Sr 302, risorse regionali (Decreto n. 1609/2025); 200 mila euro per la messa in sicurezza del solaio di sottotetto dell’Istituto Fermi-da Vinci di Empoli, finanziamento dal Mim.

Si è, inoltre, data copertura, con avanzo economico, per 233,3 mila euro, ai lavori urgenti sulla Sp 37. Il Consiglio ha approvato la delibera presentata da Mantellassi con i voti del Pd. Contrario il Centrodestra.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
27 Gennaio 2026

Giuseppe B. Commisso nuovo presidente della Fiorentina

La Fiorentina ha un nuovo presidente. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi a Firenze, ha nominato Giuseppe B. Commisso alla guida del club viola. Il figlio dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, [...]

Firenze
Cronaca
27 Gennaio 2026

Firenze contro la truffa delle tre campanelle: volantini e locandine nel centro storico

Il Comune di Firenze scende in campo contro la truffa delle tre campanelle con una campagna di comunicazione e prevenzione realizzata insieme alle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e [...]

Firenze
Attualità
27 Gennaio 2026

La Società di San Giovanni Battista compie 230 anni: cerimonia nel Salone dei Cinquecento

Firenze rende omaggio a una delle sue istituzioni più antiche e identitarie. La Società di San Giovanni Battista, organizzazione di volontariato che da 230 anni custodisce, promuove e tramanda tradizioni, [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina