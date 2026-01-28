Blitz della polizia municipale a Pisa: multati e allontanati due parcheggiatori abusivi

La polizia municipale di Pisa ha effettuato un blitz contro i parcheggiatori abusivi, individuando e sanzionando due soggetti in un parcheggio sterrato adiacente a un’area destinata al mercato settimanale. L’operazione, avvenuta nei giorni scorsi, rientra nel piano di controlli costanti messi in campo dall’amministrazione comunale.

Secondo quanto spiegato in una nota del Comune, l’intervento è stato «condotto dagli agenti del nucleo annona con i colleghi della sicurezza urbana e del pronto intervento, gli agenti hanno individuato due soggetti intenti a svolgere attività riconducibili a quella di parcheggiatore abusivo e sono stati sanzionati e allontanati».

Sull’operazione è intervenuta anche l’assessore alla Sicurezza e alla polizia municipale, Giovanna Bonanno, che ha sottolineato come «questo tipo di operazione si inserisce in un più ampio programma di controlli che la polizia municipale porta avanti con continuità su tutto il territorio comunale, con attenzione sia ai parcheggi cittadini che all’area monumentale e alla piazza del Duomo».

L’obiettivo dell’attività di vigilanza è "prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come quello dei parcheggiatori abusivi, che incidono sulla sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici, soprattutto in occasione di eventi, manifestazioni o attività quali i mercati, che sono sempre molto frequentati".

Un’azione che conferma l’impegno del Comune di Pisa nel rafforzare i controlli sul territorio, in particolare nelle zone più sensibili e frequentate della città.

Notizie correlate