Bundu lancia assemblea nazionale a Firenze: "Costruire alternativa alle destre, autonoma da Csx"

Appuntamento il 28 febbraio al Teatro Cartiere Carrara per creare "uno spazio politico alternativo alle destre e autonomo dal centrosinistra"

Un confronto politico aperto, dal basso e lontano dai linguaggi dei media, per dare forma a uno spazio alternativo alle destre e autonomo dal centrosinistra. È l’iniziativa annunciata sui social da Antonella Bundu, che ha convocato un’assemblea pubblica a Firenze rivolta a chi sente la necessità di costruire un'alternativa politica alle destre, ma autonoma rispetto al centrosinistra.

"In questi mesi, da tutta Italia, ci avete chiesto di poterci confrontare in modo aperto. Non nei tempi e nei linguaggi dei media, ma in uno spazio reale di ascolto e partecipazione", scrive Bundu nel suo post, spiegando le ragioni dell’iniziativa.

Alla base della proposta c’è una scelta netta: "avere cura di uno spazio politico alternativo alle destre e autonomo dal centrosinistra, senza ambiguità e senza alleanze di pura convenienza". Uno spazio che, sottolinea, "continua a stare nei territori, nelle vertenze, nei conflitti e nella ricerca di risposte ai bisogni sociali".

L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio 2026, alle ore 11, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Teatro Tenda, in via Fabrizio De André).

L’assemblea sarà anche un’occasione per discutere dei percorsi già esistenti: "Sarà un momento in cui confrontarci su come costruire un confronto vero, dal basso, per capire chi è disponibile a lavorare insieme nel rispetto dei percorsi territoriali (compreso quello di Toscana Rossa, per il quale siamo in attesa di conoscere l’esito del ricorso) e dell’autonomia delle organizzazioni esistenti".

Per partecipare è richiesto di segnalare la presenza compilando un apposito form online.

