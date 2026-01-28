Al Carnevale di Viareggio si arriva meglio con gli autobus At

Al Carnevale di Viareggio, quest’anno, è più facile e conveniente arrivarci in autobus. Infatti, at-autolinee toscane e la Fondazione Carnevale hanno sottoscritto un’intesa volta a incoraggiare, tramite sconti e incentivi, chi usa il trasporto pubblico e a promuovere, congiuntamente, sia la mobilità collettiva sia il più famoso Carnevale d’Italia di cui at diventa “mobility partner” (at-bus.it/carnevalediviareggio ; Carnevale di Viareggio, Lucca | Autolinee Toscane

Come è noto la storica manifestazione viareggina (https://viareggio.ilcarnevale.com/) si svolgerà nei giorni 1-7-12-15-17-21 febbraio 2026 con la sfilata dei propri carri allegorici e in quell’occasione i clienti at potranno godere di esclusive facilitazioni. Così come sono previsti sconti (validi tutto l’anno) anche per visitare il Museo del Carnevale presso la Cittadella del Carnevale di Viareggio (at-bus.it/promo).

“Per la nostra azienda questa nuova collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio è particolarmente importante sia perché conferma il legame sempre più radicato che stiamo realizzando con le comunità locali e le loro principali espressioni culturali anche a livello nazionale e internazionale come il Carnevale di Viareggio, sia perché ci permette di incrementare le azioni attive finalizzate all’aumento dei clienti della mobilità collettiva che, sappiamo, è uno degli strumenti fondamentali per ridurre l’inquinamento nelle nostre città” commenta Tommaso Rosa Direttore Marketing & Comunicazione di at-autolinee toscane.

Nel dettaglio, per l’ingresso alla sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Viareggio 2026, è prevista una tariffa ridotta ad euro 18,50 ai Clienti AT possessori di abbonamento (lo sconto si ottiene al momento dell’acquisto dei biglietti di ingresso alle casse e non si può avere con gli acquisti online).

Quanto all’ingresso al Museo della Cittadella del Carnevale di Viareggio i clienti di AT in possesso di abbonamento, ma anche tutte le scolaresche che presentano il biglietto dell'autobus timbrato in giornata per raggiungere la Cittadella del Carnevale di Viareggio, potranno avere uno sconti di 2 euro sul biglietto di ingresso, che sarà di 3 euro anziché 5 euro. E questo sconto sarà valido tutto l’anno non solo nel periodo del Carnevale.

Oltre a questi incentivi la collaborazione fra at e Fondazione Carnevale prevede specifiche azioni anche sul fronte della comunicazione con at e Fondazione che promuoveranno congiuntamente sia l’appuntamento con le sfilate dei carri allegorici sia l’utilizzo degli autobus.

Ad esempio, at ha allestiti propri autobus con i simboli e i colori del Canevale (si vedano foto allegate dei bus attualmente in servizio a Pisa Urbano e Firenze Urbano), mentre sugli altri mezzi del trasporto pubblico locale sono state installate centinaia di apposite locandine (si veda foto) che, oltre a promuovere il Carnevale permettono tramite un apposito QR-code di accedere automaticamente alla pagina del sito at-bus (www.at-bus.it) dove sono presenti tutti gli incentivi per i clienti at.

In più questa collaborazione è pubblicizzata da at su tutti i propri canali social (X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane, Instagram e Linkedin). Specularmente, la Fondazione Carnevale di Viareggio promuoverà l’iniziativa sul proprio sito e canali social e presso le biglietterie.

Inoltre, per il Carnevale di Viareggio 2026 at ha predisposto servizi bus aggiuntivi e speciali che si aggiungono ai normali servizi urbani ed extraurbani programmati.

In particolare, è previsto un servizio di navette bus at gratuite per i clienti (grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale di Viareggio) in andata e ritorno da Località Cotone a Piazza D’Azeglio:

LOC. COTONE a P.ZA D'AZEGLIO:

nei giorni 01 - 15 febbraio 2026 nella fascia oraria 13:20-16:05 e dalle 16:50 alle 20:35 con frequenza ogni 15 minuti.

nei giorni 07 - 21 febbraio 2026 servizio nella fascia oraria 15:20-18:05 e dalle 18:50 alle 22:35 con frequenza ogni 15 minuti.

P.ZZA D'AZEGLIO-LOC.COTONE

nei giorni 01 - 15 febbraio 2026 servizio nella fascia oraria 13:35-15:50 e dalle 16:35 alle 20:50 con frequenza ogni 15 minuti.

nei giorni 07 - 21 febbraio 2026 servizio nella fascia oraria 15:35-17:50 e dalle 18:35 alle 22:50 con frequenza ogni 15 minuti.

Per quanto riguardai servizi ordinari dei bus at, dato che il Corso Mascherato del Carnevale si svolge sul viale a mare nelle immediate vicinanze di Piazza D’Azeglio le linee interessate sono:

le Linee extraurbane transitanti su Viareggio, per cui:

Feriali: Linee E1, E2, E25, E26, E27, E29, E31, E30, E32 (quest’ultime due effettuate da CLUB)

Festivi: Linee E1, E2, E25, E26, E27

le Linee urbane di Viareggio 21, 25, 27, 31, 33 (questa Linea solo nei giorni festivi)

Invece per raggiungere la Cittadella del Carnevale e visitare il Museo si può utilizzare la Linea urbana 21.

Naturalmente nei giorni del Carnevale visto che vi saranno cambiamenti nella viabilità il servizio bus potrà subire alcune variazioni, pertanto, si pregano i clienti di prestare attenzione a quanto riportato sul sito at-bus.it.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: At - Ufficio Stampa