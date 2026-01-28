Cena e musica per i 37 anni del Cas Intifada di Empoli

Sabato 31 gennaio si terrà una notte speciale al CSA Intifada di Empoli, un evento che "unisce persone, storie, lotte, musica, sound system, vinili, cucina bio e Resistenza, per festeggiare come si deve 37 anni di spazio liberato e autogestito". Si parte alle 19, dopo cena ingresso gratuito fino alle 23, dalle 23 ingresso a offerta libera.

Soul Rockers Sound System "on il suo impianto originale e potente che viaggia dentro e fuori i confini italiani, porta nella dance il suono jamaicano originale: ska, rocksteady, early reggae, roots & dub". Special guest è Doc Murdoc, "toaster della scena reggae londinese, voce potente e tradizione UK sound system". Poi Follothevibes, "Compagno e resident DJ del CSA Intifada, selezioni profonde, militanti e autentiche".

La cena è a cura di Mb Eco Cucina Lab, cucina stagionale con prodotti del territorio tra radici siciliane e tradizioni Toscana. La prenotazione è consigliata al 334 622 8074.

Sono 37 anni di occupazione. Il CSA Intifada continua a vivere w spazio liberato e com'è , laboratorio sociale e politico fatto di progettualità, solidarietà, concerti, palestra popolare, gruppo di acquisto e sede sindacale COBAS. Un luogo attraversato da tre generazioni di occupanti, protagoniste di lotte ambientali, studentesche e sociali: dal nucleare a Genova 2001, dal Chiapas zapatista al Rojava, fino alla solidarietà con la Palestina, portata avanti dal 1987 fino alle mobilitazioni e raccolte fondi contro il genocidio in corso.

Notizie correlate