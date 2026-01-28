Costituito il comitato fiorentino per la liberazione di Marwan Barghouti

Sono oltre 35 le realtà che hanno aderito per chiedere la liberazione del politico palestinese e dei prigionieri nelle carceri israeliane
Giovedì 22 gennaio si è costituito a Firenze il Comitato fiorentino in adesione alla Campagna Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri militari israeliane, tra cui minori, operatori sanitari, giornalisti, donne e persone con disabilità.
Sono già oltre 35 le organizzazioni della società civile, impegnate nella tutela dei diritti umani e nel rispetto del diritto internazionale, che hanno aderito alla mobilitazione globale istituendo un Comitato fiorentino per garantire un’azione coordinata sul territorio.
La campagna si propone di promuovere iniziative pubbliche finalizzate a chiedere:
1. la liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane,
2. la liberazione del leader politico palestinese Marwan Barghouti,
3. la chiusura dei centri di tortura israeliani,
4. la tutela dei diritti umani e dei diritti dei detenuti,
5. il rispetto della Terza e la Quarta Convenzione di Ginevra (1949) e il diritto internazionale umanitario,
6. l’accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) alle carceri e ai detenuti palestinesi in Israele.
È ancora possibile aderire al Comitato di Firenze inviando una mail a freemarwanfirenze@proton.me
La liberazione di Marwan Barghouti e dei prigionieri palestinesi rappresenta un passo essenziale verso un percorso di giustizia, pace e libertà.
Le prime adesioni al Comitato di Firenze sono:
Anpi Firenze
Arci Firenze
Associazione Amicizia Italo Palestinese
Associazione Arturo aps
Associazione Compagno è il Mondo Firenze - Toscana
Associazione culturale Le Musiquorum
Associazione Ecolò
Associazione Progress
Assopace Palestina Firenze
Cantro Sociale Evangelico
CGIL Firenze
COBAS Confederazione Firenze
Collettivo DiEM25/MERA25 di Firenze/Toscana
Comitato "Fermiamo la guerra"
Comitato Empoli per la Pace
Coordinamento Montespertoli con la Palestina
Cospe
Fondazione Giorgio La Pira
GD Firenze Città
Gruppo AVS - Ecolò in Consiglio comunale a Firenze
IPARTICIPATE aps
OPENFRAME Ass. Italo Albanese aps
Partito della Rifondazione Comunista di Firenze
Sanitari per Gaza Firenze
Sinistra Civica Ecologista
Sinistra Italiana Empoli
Sinistra Italiana Firenze
Sinistra Progetto Comune
Statunitensi contro la Guerra (Firenze)
Un Ponte Per – Comitato Toscano
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]