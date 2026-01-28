Costituito il comitato fiorentino per la liberazione di Marwan Barghouti

Giovedì 22 gennaio si è costituito a Firenze il Comitato fiorentino in adesione alla Campagna Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri militari israeliane, tra cui minori, operatori sanitari, giornalisti, donne e persone con disabilità.

Sono già oltre 35 le organizzazioni della società civile, impegnate nella tutela dei diritti umani e nel rispetto del diritto internazionale, che hanno aderito alla mobilitazione globale istituendo un Comitato fiorentino per garantire un’azione coordinata sul territorio.

La campagna si propone di promuovere iniziative pubbliche finalizzate a chiedere:

1. la liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane,

2. la liberazione del leader politico palestinese Marwan Barghouti,

3. la chiusura dei centri di tortura israeliani,

4. la tutela dei diritti umani e dei diritti dei detenuti,

5. il rispetto della Terza e la Quarta Convenzione di Ginevra (1949) e il diritto internazionale umanitario,

6. l’accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) alle carceri e ai detenuti palestinesi in Israele.

È ancora possibile aderire al Comitato di Firenze inviando una mail a freemarwanfirenze@proton.me

La liberazione di Marwan Barghouti e dei prigionieri palestinesi rappresenta un passo essenziale verso un percorso di giustizia, pace e libertà.

Le prime adesioni al Comitato di Firenze sono:

Anpi Firenze

Arci Firenze

Associazione Amicizia Italo Palestinese

Associazione Arturo aps

Associazione Compagno è il Mondo Firenze - Toscana

Associazione culturale Le Musiquorum

Associazione Ecolò

Associazione Progress

Assopace Palestina Firenze

Cantro Sociale Evangelico

CGIL Firenze

COBAS Confederazione Firenze

Collettivo DiEM25/MERA25 di Firenze/Toscana

Comitato "Fermiamo la guerra"

Comitato Empoli per la Pace

Coordinamento Montespertoli con la Palestina

Cospe

Fondazione Giorgio La Pira

GD Firenze Città

Gruppo AVS - Ecolò in Consiglio comunale a Firenze

IPARTICIPATE aps

OPENFRAME Ass. Italo Albanese aps

Partito della Rifondazione Comunista di Firenze

Sanitari per Gaza Firenze

Sinistra Civica Ecologista

Sinistra Italiana Empoli

Sinistra Italiana Firenze

Sinistra Progetto Comune

Statunitensi contro la Guerra (Firenze)

Un Ponte Per – Comitato Toscano

Notizie correlate