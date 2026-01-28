La consigliera metropolitana Daniela Kapo, del gruppo Uniti per la Città Metropolitana, si è dimessa dall'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi per motivi personali e professionali.
Nel Consiglio subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista, Lorenzo Bellini, consigliere comunale del Comune di Impruneta, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa
