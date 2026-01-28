Diana Kapo si dimette dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze

Firenze
Subentra Lorenzo Bellini nell'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi

La consigliera metropolitana Daniela Kapo, del gruppo Uniti per la Città Metropolitana, si è dimessa dall'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi per motivi personali e professionali.

Nel Consiglio subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista, Lorenzo Bellini, consigliere comunale del Comune di Impruneta, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

