Evacuazione medica in mare all'Elba, soccorso un giovane marinaio

Complessa evacuazione medica in mare aperto all'isola d'Elba, per soccorrere un marinaio di 24 anni imbarcato su una petroliera battente bandiera greca. Ad intervenire la guardia costiera di Portoferraio dopo la richiesta sanitaria giunta dal Cirm, Centro internazionale radio medico, per la necessità di procedere con urgenza allo sbarco del giovane.

Nonostante le difficili condizioni meteo, mare mosso e vento, è stata disposta l'uscita della motovedetta Sar Cp 892 della guardia costiera, progettata per intervenire anche negli scenari più critici, che ha raggiunto la nave mercantile. Preso in carico il marinaio, è stato poi trasferito al porto di Portoferraio dove ad attenderlo c'era il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasferimento in ospedale.