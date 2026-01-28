Forza Italia chiede striscione per l'Iran sul palazzo del Consiglio toscano

Forza Italia chiede ufficialmente che venga esposto uno striscione a sostegno della democrazia e contro il regime iraniano sulla facciata del palazzo della Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, in via Cavour a Firenze. La richiesta arriva dai consiglieri regionali Marco Stella e Jacopo Ferri, insieme alla vicesegretaria nazionale Deborah Bergamini.

"Forza Italia chiede ufficialmente di esporre uno striscione a sostegno della democrazia e contro il regime in Iran, sulla facciata del palazzo sede della Presidenza del Consiglio regionale della Toscana", spiegano gli esponenti azzurri. Secondo quanto ricordato, "esiste uno striscione del 2022 esposto in un cortile di Palazzo del Pegaso, in cui si denuncia la mancanza di libertà per le donne, ma è visibile solo per chi lavora qui. Noi chiediamo che il manifesto venga esposto pubblicamente sulla facciata del palazzo, in via Cavour, come già ha fatto la Giunta regionale nella sua sede di Piazza Duomo".

Nel loro intervento, i rappresentanti di Forza Italia ribadiscono una posizione netta contro il regime di Teheran: "Non possiamo tollerare una dittatura che calpesta vite umane", denunciano, esprimendo inoltre apprezzamento per l’iniziativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Vogliamo ringraziare il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di proporre, giovedì al Consiglio Europeo degli Affari Esteri, l'inserimento dei pasdaran iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche".

Secondo Bergamini, Ferri e Stella "queste iniziative, tanto a livello europeo ma anche a livello locale, assumano un grande rilievo, e auspichiamo che tutte le forze democratiche si schierino a favore".

