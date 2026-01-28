Fucecchio, guasto alla caldaia della scuola Montanelli-Petrarca: tecnici già al lavoro, domani il ripristino

Dopo la chiusura temporanea della scuola Montanelli-Petrarca di Fucecchio, disposta ieri per l'intera giornata di oggi e fino al ripristino dell'impianto di riscaldamento, arriva un aggiornamento sul guasto.

Il Comune di Fucecchio fa sapere sui canali social che "il guasto improvviso e non prevedibile ha interessato il bruciatore della caldaia, che doveva necessariamente essere sostituito".

La ditta manutentrice, si apprende, ha subito reperito il pezzo, prelevandolo questa mattina direttamente dalla casa costruttrice a Cento "senza attendere i tempi di consegna". L'installazione, fa sapere il Comune, è in corso e si prevede per domani, giovedì 29, il ripristino dell'impianto di riscaldamento.

"Già dal pomeriggio di oggi la caldaia sarà riaccesa, affinché domani le temperature siano consone a una didattica confortevole", concludono.