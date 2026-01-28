Furti seriali sulle auto in sosta: due arresti a Pistoia

Due arresti a Pistoia per una serie di furti seriali su autovetture in sosta, uno dei fenomeni che più esaspera i cittadini. La polizia di Stato ha infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un italiano di 44 anni e un albanese di 32, ritenuti responsabili dei colpi messi a segno tra agosto e settembre 2025.

Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della procura, arriva al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile, resa difficile dalla natura dei reati. Le auto parcheggiate sulla pubblica via, infatti, sono esposte alla pubblica fede e rompere questo patto di fiducia costituisce aggravante.

Le indagini sono scattate dopo le numerose denunce presentate dai cittadini e si sono sviluppate attraverso pedinamenti, servizi di osservazione, l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina e i riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni. Almeno cinque i colpi contestati agli indagati, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il modus operandi era ormai consolidato: dopo aver individuato le vetture in sosta, i due forzavano le portiere o infrangevano i cristalli, rubando tutto ciò che trovavano all’interno. Il bottino comprendeva attrezzature da cantiere, generatori di corrente ed effetti personali, come portafogli e carte di credito.

La reiterazione dei reati e la gravità degli indizi raccolti hanno convinto l’autorità giudiziaria a disporre per entrambi la detenzione in carcere.