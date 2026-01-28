Furto al Liceo Carducci di Viareggio: 16 telefoni e un bancomat rubati Un arresto e una denuncia

Cronaca Viareggio
I ladri, estranei alla comunità scolastica, erano fuggiti in bus a a Massarosa. Rintracciati grazie alla localizzazione di uno dei telefoni rubati

Furto questa mattina al Liceo Classico 'Carducci' di Viareggio, dove due malviventi hanno rubato 16 telefoni cellulari e un bancomat da un'aula dell'istituto.

La Polizia è riuscita a individuare tempestivamente i responsabili grazie alla localizzazione di uno dei telefoni rubati, rintracciandoli a Massarosa, dove erano fuggiti poco prima con il bus. Il primo è stato trovato in possesso di 13 smartphone e del bancomat, mentre il secondo è stato bloccato poco dopo, sorpreso a fuggire dopo un furto in un'abitazione. Entrambi erano soggetti estranei alla comunità scolastica.

Per il secondo uomo è stato disposto l'arresto per il reato di furto aggravato, mentre per l'altro è scattata una denuncia per ricettazione.

Tutti gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

