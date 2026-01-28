Giulio Napolitano presenta il suo memoir al Centro Culturale Cambio di Castelfiorentino

Il Centro Culturale CAMBIO accoglie per la prima volta in Valdelsa Giulio Napolitano, autore del memoir Il mondo sulle spalle (Mondadori), un’opera che sta suscitando grande interesse nel panorama culturale nazionale per la sua capacità di intrecciare dimensione pubblica e privata, storia politica e storia familiare.

Il libro offre uno sguardo interno, affettivo e profondamente partecipe sulla figura di Giorgio Napolitano, attraverso la voce del figlio che ha vissuto da vicino – e spesso in silenzio – le stagioni politiche che hanno segnato la Repubblica. Non si tratta di una biografia tradizionale, ma di un racconto intimo, costruito su ricordi, dialoghi, assenze, ritorni e interrogativi che attraversano il rapporto tra un padre impegnato nelle istituzioni e un figlio che osserva, comprende, talvolta soffre, e infine restituisce una testimonianza unica nel suo genere.

Con una scrittura limpida e coinvolgente, Giulio Napolitano ricostruisce il peso delle responsabilità pubbliche, le scelte difficili, le crisi del Paese e il loro riflesso nella vita quotidiana di una famiglia costretta a convivere con la dimensione pubblica del ruolo. Ne emerge un ritratto umano, complesso e sorprendente, che permette di avvicinarsi non solo alla figura del Presidente Napolitano, ma anche all’Italia che ha attraversato e contribuito a trasformare.

La presentazione si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 18.00 presso la Libreria del Centro Culturale CAMBIO, con accesso alla Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia. Le letture saranno affidate all’attore Andrea Giuntini, che accompagnerà il pubblico attraverso alcune pagine significative del volume.

Sono previsti gli interventi istituzionali della Sindaca Francesca Giannì e del Presidente di Banca Cambiano S.p.A. ed Ente Cambiano, Paolo Regini, che porteranno il loro saluto e una riflessione sul valore culturale e civile dell’opera.

Al termine dell’incontro, l’autore sarà disponibile per il firmacopie.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: Centro Culturale CAMBIO – Via Mozza, Castelfiorentino (FI) +39 3381783455

Fonte: Ufficio stampa