"Gli italiani non votano più!", l'incontro alla Fondazione I Care di Fucecchio

Gli italiani non votano più! È questo il titolo dell'evento che si terrà sabato 31 gennaio alle ore 17:00 alla Fondazione I Care di Fucecchio (stanza a vetri) con Antonio Floridia, esperto di partecipazione, sistemi e comportamenti elettorali e Carlo Baccetti, docente dell'Università di Firenze, esperto di partiti, cultura politica e politiche locali.

La bassa partecipazione al voto ed in generale alla vita politica e sociale sono passati, in pochi decenni, da fenomeni minoritari a comportamenti che riguardano gran parte dei cittadini. I dati dell'affluenza al voto delle ultime elezioni lo confermano: votare è diventato una scelta di pochi e sempre più cittadini scelgono di non presentarsi ai seggi per esprimere le proprie preferenze. Le analisi elettorali condotte sottolineano che l'astensionismo riguarda tutte le fasce sociali, di età e le zone territoriali del nostro Paese; sono tuttavia le persone che si trovano nella fascia tra i 30 e i 50 anni, con basso livello di istruzione e residenti nelle aree periferiche ed interne ad essere maggiormente colpite. Le motivazioni alla base della bassa partecipazione sono molteplici: la sfiducia nelle promesse elettorali disattese, la sensazione di impotenza, la mancanza di senso civico e la perdita di fiducia nei confronti delle istituzioni. In primo luogo le persone decidono di astenersi in quanto il voto non viene più percepito come un modo per incidere sul miglioramento dei servizi pubblici e quindi pensano che non valga più la pena votare. Tra i più giovani, la situazione è ancora più preoccupante: sono una esigua minoranza coloro che seguono e si informano di politica con una certa regolarità.

L'evento vuole approfondire la tematica a livello nazionale e locale, i motivi che sono alla base dell'astensionismo ed analizzare gli strumenti capaci di promuovere la partecipazione così da ripensare il rapporto tra politica e cittadini.

La Fondazione I Care si trova in via I Settembre 43/A, zona ex seccatoi, Fucecchio. L'evento è ad ingresso libero.

