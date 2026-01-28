Guasto al riscaldamento della scuola Montanelli-Petrarca. Testai (FI): "Presenteremo interrogazione"

"Dispiace che domani (28 gennaio 26) gli studenti che frequentano la scuola media Montanelli Petrarca perdano un giorno di scuola e le relative famiglie che si troveranno inevitabilmente in difficoltà per un problema che un amministrazione pubblica oculata e lungimirante avrebbe già risolto.

A noi risulta infatti che l'impianto di riscaldamento del plesso scolastico non funzionava regolarmente già nel mese di dicembre, e che la settimana scorsa tale malfunzionamento sia stato anche ufficializzato via pec al comune.

Ci chiediamo come mai nel periodo delle vacanze natalizie considerata la scuola chiusa non è stato pensato di fare controllare l'impianto da una ditta specializzata? Forse perchè con il pensionamento dell'idraulico comunale non si è tempestivamente proceduto all'affidamento ad una ditta di manutenzioni ? Può darsi, ma per meglio presenteremo interrogazione.

La prima cittadina anziché occupare il suo tempo a scrivere sermoni per spiegare al ministro dell'interno ed a quello della pubblica istruzione quali sono i loro doveri e quelli della scuola dovrebbe occuparsi dei suoi doveri, ed in questo caso avrebbe dovuto pensare a trovare una soluzione per risolvere il problema del riscaldamento nella scuola considerato che poteva approfittare delle vacanze di natale anziché trovarsi a dover tenere gli studenti a casa.

A nostro avviso questa è stata l'ennesima occasione per dimostrare semmai ci fosse ancora bisogna come questa giunta sia lontana dai problemi reali anche in un settore così importante come quello della scuola".

FI – Fucecchio Il Capogruppo Simone Testai

