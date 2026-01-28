Incendio nella notte a Arliano: villetta in fiamme, nessun ferito

Incendio nella notte di ieri, 27 gennaio, a Arliano (Lucca), dove sarebbe scoppiato un rogo all'interno di una villetta. Intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta tutta la notte per lo spegnimento dell'incendio, un intervento lungo che ha impiegato molte ore a causa di focolai persistenti che, fanno sapere i soccorritori, sono stati dovuti alla struttura in legno dell'edificio e ai materiali isolanti che lo rivestivano. Sul posto 9 pompieri con 4 mezzi di soccorso, che stanno a tenere la situazione sotto controllo e a limitare il rogo. Non si registrano, fortunatamente, feriti né persone coinvolte.