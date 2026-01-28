Maltempo Toscana, confermata allerta meteo fino alla mezzanotte

Continua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato l’allerta meteo con codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 gennaio, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la regione e per rischio idraulico del reticolo principale per il bacino di Bisanzio e Ombrone pistoiese.

Confermato anche il codice giallo per forti mareggiate sulle coste centro settentrionali e meridionali e sull’arcipelago fino alle ore 18 di oggi e per vento sulle zone meridionali e nella Valtiberina, fino alle ore 18, e sulla Romagna-Toscana fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione ‘Allerta meteo’ del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

