Maxi Miliardario New, colpo da 50mila euro a Pisa

Toscana a segno con il Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Pisa è stato centrato un colpo da 50mila euro presso l’esercizio in via San Biagio, 68.
I giochi sono in una fase di stabilità in Toscana: i dati elaborati da Agipronews hanno confermato una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di 1 miliardo nei punti vendita, come nei dodici mesi precedenti. In particolare, nella regione crescono le lotterie istantanee (193 milioni di euro, +5,4%). Pochi scossoni anche per quanto riguarda il gioco retail nella provincia di Pisa: la spesa raggiunge i 90 milioni, stessa cifra rispetto ad un anno fa.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]