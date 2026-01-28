Morto sul lavoro a Livorno, disposta l’autopsia sull’operaio di 51 anni

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Federico Ricci, operaio livornese di 51 anni, morto venerdì scorso in un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Livorno. La decisione è stata presa oggi dalla Procura della Repubblica, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità e la dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione, Ricci stava scaricando alcuni pancali di tegole sul pianale di un camion quando la benna della gru in dotazione al mezzo, per cause ancora in fase di verifica tecnica e giudiziaria, gli è precipitata sulla schiena, provocandone la morte sul colpo.

Gli inquirenti stanno ora approfondendo le condizioni di sicurezza del mezzo, il corretto utilizzo delle attrezzature e il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro. L’esame autoptico servirà a fornire ulteriori elementi utili all’indagine.