Mudev, sei tirocini in sei musei dell'Empolese Valdelsa

Sei tirocini in altrettanti musei del Mudev, il Museo Diffuso Empolese Valdelsa.

È l’avviso pubblicato dal sistema museale, nell'ambito del bando regionale FSE + “Giovani professionisti crescono nei musei”, atto a incentivare l’occupazione stabile e di qualità nel settore dei beni culturali e dell’arte contemporanea.

“Il bando promosso dal sistema museale Mudev rappresenta un’azione concreta dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa per sostenere l’occupazione qualificata nel settore culturale e rafforzare il ruolo dei musei come presìdi di conoscenza, formazione e sviluppo del territorio – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci, delegato alla cultura e al turismo all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Attraverso questi sei tirocini retribuiti, distribuiti in diverse realtà museali dell’Empolese Valdelsa, viene offerta a giovani laureati un’opportunità strutturata di crescita professionale, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale diffuso e le competenze necessarie alla sua gestione e promozione.

Con questa azione l’Unione dei Comuni continua così a investire su una visione condivisa della cultura come servizio pubblico e come leva strategica per la coesione territoriale”.

Le sedi dei tirocini sono: il museo BeGo di Castelfiorentino, il museo di Palazzo Pretorio a Certaldo, il museo della Collegiata di Sant'Andrea e il museo del Vetro (entrambi a Empoli), il museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino e il museo Leonardiano di Vinci.

Alla selezione possono partecipare i giovani che non abbiano compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando, e che siano disoccupati, inattivi, non impegnati in percorsi di studi o di formazione. Requisito fondamentale: che abbiano conseguito la laurea magistrale/specialistica nelle discipline umanistiche da non più di 24 mesi a far data dalla data di attivazione del tirocinio prevista per il 25/03/2026.

Il tirocinio prevede una prima parte di formazione teorica non formale della durata di un mese (132 ore totali), comune a tutti i destinatari, che intende creare i presupposti necessari per orientarsi culturalmente e professionalmente nell’ambito dei musei, e dodici mesi (1200 ore) di esperienza nelle attività di tirocinio specifiche per ogni sede.

È prevista un’indennità di partecipazione a favore di ogni tirocinante selezionato pari a € 800 lordi che saranno corrisposti mensilmente.

Il termine per poter presentare la propria candidatura è fissato per le 23.59 di mercoledì 25 febbraio. L’avviso e la domanda da inviare sono reperibili sul sito del Mudev a questo link https://www.mu-dev.it/2026/01/bando-giovani-tirocini/ e sui siti delle singole sedi museali.