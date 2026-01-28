Nonostante il divieto, va dall'ex moglie e si nasconde sotto il letto: arrestato

Lunedì 19 gennaio i carabinieri, a seguito della richiesta di aiuto di un 17enne, sono intervenuti nel quartiere Castello di Firenze. Lì infatti sarebbe stata segnalata, all’interno dell’abitazione di famiglia, la presenza l’ex marito della madre, nonostante di un provvedimento giudiziario che ne vietava l’avvicinamento.

I militari, giunti in pochi minuti, hanno rintracciato la persona segnalata che si sarebbe nascosta sotto a un letto in una delle camere. L’uomo, un 39enne di origine peruviana, è stato condotto in caserma e tratto in arresto per l’ipotizzata violazione della misura cautelare in atto.

