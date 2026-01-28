Nonostante il divieto, va dall'ex moglie e si nasconde sotto il letto: arrestato

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Lunedì 19 gennaio i carabinieri, a seguito della richiesta di aiuto di un 17enne, sono intervenuti nel quartiere Castello di Firenze. Lì infatti sarebbe stata segnalata, all’interno dell’abitazione di famiglia, la presenza l’ex marito della madre, nonostante di un provvedimento giudiziario che ne vietava l’avvicinamento.

I militari, giunti in pochi minuti, hanno rintracciato la persona segnalata che si sarebbe nascosta sotto a un letto in una delle camere. L’uomo, un 39enne di origine peruviana, è stato condotto in caserma e tratto in arresto per l’ipotizzata violazione della misura cautelare in atto.

 

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
28 Gennaio 2026

Cibi, medicine, droga: fioccano sequestri e denunce nel 2025 dell'aeroporto di Firenze

Nel 2025 l'aeroporto di Firenze ha registrato 4 milioni di passeggeri e una crescita, ma c'è stato lavoro da fare per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la Guardia [...]

Firenze
Cronaca
27 Gennaio 2026

Firenze contro la truffa delle tre campanelle: volantini e locandine nel centro storico

Il Comune di Firenze scende in campo contro la truffa delle tre campanelle con una campagna di comunicazione e prevenzione realizzata insieme alle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e [...]

Firenze
Cronaca
27 Gennaio 2026

Tramvia, lavori notturni a Novoli per sostituire l'appoggio del ponte Hack

GEST comunica che sono iniziati i lavori di riparazione dell’appoggio del ponte Hack di Novoli, che richiede il sollevamento della struttura. Il viadotto tramviario è stato seriamente danneggiato da un [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina