Sant’Anna: Paolo Ferragina nominato nuovo membro dell'Association for Computing Machinery

Paolo Ferragina, professore ordinario di Informatica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato nominato nuovo membro dell’Association for Computing Machinery (ACM), la più importante associazione al mondo nel campo dell’informatica. Fondata nel 1947, l’ACM ha sede a New York e riunisce ricercatori, professionisti ed educatori per far progredire la scienza, l'ingegneria e le applicazioni del calcolo. L’ACM assegna ogni anno il prestigioso Premio Turing, paragonato al Nobel dell’Informatica. Il titolo di Fellow viene assegnato a meno dell'1% dei suoi membri in tutto il mondo. Questo riconoscimento è riservato ai ricercatori il cui lavoro dimostra un'eccezionale eccellenza scientifica e ha avuto un impatto duraturo e globale nel settore.

“Ricevere la nomina ad ACM Fellow è per me un onore immenso, specialmente considerando che questo titolo è detenuto da molti dei ricercatori che hanno ispirato la mia carriera” dichiara Ferragina.

Ferragina rientra tra i nuovi 71 membri selezionati tra i soci dell’associazione per aver ottenuto risultati innovativi nel campo dell’informatica (l’unico nuovo membro proveniente da una Università italiana). In particolar modo, Ferragina è stato nominato nuovo membro dell’ACM per il suo contributo alle strutture dei dati e agli algoritmi per la ricerca efficiente e la compressione dei dati. Con un dottorato in Informatica presso l’Università di Pisa, e un post-doc presso il Max Planck Institute fur Informatik, Ferragina è professore ordinario di Informatica dal 2007, prima all’Università di Pisa e dal 2025 alla Scuola Superiore Sant’Anna.

“Desidero dedicare questo riconoscimento a chi ha reso possibile il mio percorso scientifico: il mio maestro Fabrizio Luccio e il gruppo di Algoritmi dell’Università di Pisa, con cui ho condiviso oltre 25 anni di ricerca, e i colleghi e le colleghe della Scuola Sant’Anna, dove oggi sto svolgendo le mie ricerche ed esplorando nuove frontiere interdisciplinari. È una designazione che valorizza anche un percorso collettivo, alimentato dal confronto e dal contributo di studenti, dottorandi e colleghi. A tutti loro va la mia più sentita riconoscenza” conclude Ferragina.

