È la giornata dell'allerta meteo gialla, Giani: "Piogge intense in Toscana"

Piove in Toscana, dove è in vigore un'allerta meteo gialla in queste ore di mercoledì 28 gennaio."Precipitazioni localmente intese attive su buona parte della regione, in particolare sulle zone settentrionali. Previste ancora precipitazioni nelle prossime ore, attivo il sistema di Protezione civile della Toscana" scrive sui suoi canali social dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Ancora Giani aggiorna: "Al momento la situazione dei fiumi vede Ombrone Pistoiese a Pontelungo e a Ponte alle Vanne al primo livello, Brana ad Agliana al primo livello, Ozzeri al primo livello a Lucca e Freddana al primo livello a Lucca".

Allagamento nel sottopasso di Pratilia

A causa dell’allagamento del piano viabile, che interessa il sottopasso di Pratilia, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Innesto con la S.S. 716, sulla strada statale 719 “Prato – Pistoia” al km 6,900 a Prato. La viabilità è garantita sulla complanare che attraversa superiormente il sottopasso stesso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

