È la giornata dell'allerta meteo gialla, Giani: "Piogge intense in Toscana"

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Piove in Toscana, dove è in vigore un'allerta meteo gialla in queste ore di mercoledì 28 gennaio."Precipitazioni localmente intese attive su buona parte della regione, in particolare sulle zone settentrionali. Previste ancora precipitazioni nelle prossime ore, attivo il sistema di Protezione civile della Toscana" scrive sui suoi canali social dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Ancora Giani aggiorna: "Al momento la situazione dei fiumi vede Ombrone Pistoiese a Pontelungo e a Ponte alle Vanne al primo livello, Brana ad Agliana al primo livello, Ozzeri al primo livello a Lucca e Freddana al primo livello a Lucca".

Allagamento nel sottopasso di Pratilia

A causa dell’allagamento del piano viabile, che interessa il sottopasso di Pratilia, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Innesto con la S.S. 716, sulla strada statale 719 “Prato – Pistoia” al km 6,900 a Prato. La viabilità è garantita sulla complanare che attraversa superiormente il sottopasso stesso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
27 Gennaio 2026

Pioggia, vento e mareggiate: codice giallo maltempo su tutta la Toscana

Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che dalle zone occidentali si estenderanno [...]

Toscana
Attualità
27 Gennaio 2026

Questionario Azione Studentesca nelle scuole, liceo 'sotto attacco' anche in Toscana

Azione Studentesca, formazione di estrema destra, ha inserito l'istituto Carlo Livi di Prato in una sorta di lista di istituzioni che promuovono il "pensiero unico". Il motivo è da ricercare [...]

Toscana
Cronaca
23 Gennaio 2026

È morto l’attore Carlo Cecchi, icona di teatro e cinema italiano

Si è spento Carlo Cecchi, attore e regista tra i più autorevoli della scena italiana, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 25 gennaio 1939. Aveva quasi 87 anni. Secondo [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina