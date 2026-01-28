Pisa, controlli contro i parcheggiatori abusivi al mercato di via Paparelli

La Polizia Municipale di Pisa ha effettuato nella mattinata di sabato 24 gennaio scorso un controllo mirato nell’area del parcheggio sterrato adiacente al mercato settimanale di via Paparelli, finalizzato alla prevenzione e contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Durante l’intervento, che ha visto impegnati gli agenti del Nucleo Annona, del NOSU e del Pronto Intervento, gli operatori hanno individuato due soggetti intenti a svolgere attività riconducibili a quella di parcheggiatore abusivo. I soggetti sono stati sanzionati, con conseguente ordine di allontanamento dall’area interessata al mercato.

"Questo tipo di operazione - dichiara l’assessore alla sicurezza e alla Polizia Municipale, Giovanna Bonanno - si inserisce in un più ampio programma di controlli che la Polizia Municipale porta avanti con continuità su tutto il territorio comunale, con attenzione sia ai parcheggi cittadini come piazza Carrara, piazza Santa Caterina, via Pietrasantina, sia all’area monumentale e alla piazza del Duomo. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come quello dei parcheggiatori abusivi, che incidono sulla sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici, soprattutto in occasione di eventi, manifestazioni o attività quali i mercati, che sono sempre molto frequentati. Ringrazio gli agenti per il lavoro svolto; l’attenzione dell’Amministrazione resta alta e le attività di monitoraggio proseguiranno in modo continuativo nelle diverse aree della città".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

