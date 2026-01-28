Primo appuntamento dell'anno con 'Sindaco in Diretta': al centro centro opere pubbliche, scuole e il Carnevale

Primo appuntamento dell'anno con il 'Sindaco in Diretta', la rubrica di approfondimento di Radio Lady, con ospite il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, per fare il punto sui lavori alle opere pubbliche e sugli eventi per la città e le frazioni. Durante la puntata si è parlato di progetti per Empoli e le frazioni, con particolare attenzione alla ripresa del cantiere del Teatro Il Ferruccio, all'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia Il Melograno a Cortenuova e alla riqualificazione di Piazza Don Minzoni e Piazza Matteotti. Vista il periodo, è stato affrontato anche il tema delle iniziative legate al Carnevale.

L'intervista su Radio Lady

Teatro Il Ferruccio

Si è iniziato l'appuntamento con un aggiornamento sul cantiere del Teatro Il Ferruccio. Dopo la rimozione del secondo ordigno bellico lo scorso 18 gennaio, il sindaco ha dichiarato: "Finalmente si riparte. Già da lunedì 19 i tecnici del Comune hanno ripreso possesso del cantiere e il Genio Ferrovieri, dopo averlo liberato, ha riconsegnato l’area alla ditta. Le operazioni sono riprese, attualmente si stanno effettuando lavori sulle fondamenta del teatro e si proseguirà con gli scavi e la realizzazione del bypass fognario. Stiamo lavorando per ottenere una proroga e recuperare i giorni persi a causa della rimozione dell’ordigno".

Scuola d'infanzia Il Melograno Cortenuova

Prosegue l'impegno del Comune sugli investimenti in edilizia scolastica. A febbraio verrà inaugurata a Cortenuova la nuova scuola dell'infanzia Il Melograno. "Si tratta di un cantiere PNRR che abbiamo trovato già aperto - spiega Mantellassi -. L'investimento complessivo è di 900 mila euro, con la demolizione del vecchio nido e la ricostruzione completa in una struttura moderna".

Negli ultimi due anni i bambini sono stati trasferiti temporaneamente nell'ex scuola Leopardi, dietro la scuola Carducci. Da febbraio, 36 bambini divisi in due sezioni, Coccinelle e Coccodrilli, torneranno nella nuova sede, con spazi interni ed esterni completamente rinnovati, tra cui aule, servizi, cucine e laboratori.

Il sindaco ha precisato: "I nidi non hanno una zonizzazione, ma rappresentano un servizio per tutta la città. Tuttavia, avere strutture distribuite sul territorio, in questo caso nella zona est, significa garantire un servizio di prossimità. Accanto al nido c'è la materna, su cui abbiamo già realizzato alcuni interventi richiesti da genitori e insegnanti, come la rimbiancatura dei corridoi e l'accesso all'area giardino. Prossimamente proseguiremo con ulteriori lavori, come l'intonacatura interna ed esterna e l'ampliamento dell’area giardino con nuove piantumazioni".

L'inaugurazione de Il Melograno è prevista per il 31 gennaio.

Nuovo fontanello dell'acqua pubblica a Cortenuova

"Era un impegno del Piano Frazioni e Quartieri - ha annunciato il sindaco -. Installeremo presto un nuovo fontanello dell’acqua pubblica a Cortenuova".

Riqualificazione Piazza Don Minzoni

Il sindaco fa il punto sulla riqualificazione delle piazze empolesi, che erano inseriti come obiettivi all'interno del programma di mandato: "Piazza Don Minzoni fa parte di un programma di mandato su tre piazze della città, insieme a Piazza Matteotti e Parco Mariambini. Quest'ultima è già stata completata, mentre Piazza Matteotti è in fase avanzata di progettazione - ha detto il sindaco -. Per Piazza Don Minzoni - spiega Mantellassi - approveremo a febbraio la progettazione esecutiva legata alla nuova sede della Polizia Municipale e saremo pronti a mettere l'opera in gara entro l’anno. Si tratta di un intervento importante da quasi 1 milione di euro".

Nei giorni scorsi sono stati realizzati lavori di manutenzione del verde e di estetica generale della piazza. Per la completa rigenerazione, il Comune ha promosso un percorso partecipativo chiamato 'Come ti vorrei', in collaborazione con La Nazione di Empoli. Dieci classi delle scuole primarie realizzeranno disegni su come immaginano la piazza; il disegno vincitore sarà trasformato in progetto dal Liceo Artistico Virgilio e poi dall'ufficio tecnico comunale fino alla fase esecutiva. Tutti i lavori saranno pubblicati sul giornale ed esposti in una mostra a Palazzo Leggenda.

"L’investimento sulla nuova sede della Polizia Municipale e sulla piazza si integra con la riqualificazione del giardino in Via XI Febbraio e del Parco della Rimembranza - aggiunge Mantellassi -. Il parco è tornato bello e fruibile, e proseguiranno anche i lavori sulla pista ciclabile, con l'idea futura di piantare alberi lungo Via Roma".

Riqualificazione Piazza Matteotti

La progettazione esecutiva di Piazza Matteotti sarà completata a febbraio e l'opera sarà finanziata interamente dal bilancio comunale. "È un progetto di cui sono particolarmente contento - dice il sindaco - perché coniuga bellezza, funzionalità e recupero storico. Riporteremo la pianta originale del 1954, con i quattro vialetti principali e il cerchio esterno. L'area centrale sarà trasformata in verde, potenzieremo l'illuminazione e realizzeremo servizi come bagno pubblico e fontanello dell’acqua. L’'intervento avrà un valore di quasi 900 mila euro".

Carnevale in collaborazione con Viareggio

Il Comune ha organizzato iniziative per il Carnevale in collaborazione con la Fondazione di Viareggio. "Una collaborazione importante, seguita dagli assessori Matteo Bensi e Adolfo Bellucci - spiega Mantellassi -. Coinvolge la Compagnia di Sant'Andrea, Auser, Pro Loco e altri soggetti locali. Sabato 24 gennaio si è svolto il primo appuntamento con il CAM; il prossimo sarà il 7 febbraio, con parata del Collettivo Folkloristico Montano di Pistoia dalle 16 e Marlon Banda Show dalle 17, con attività per bambini".

Dopo una pausa nel fine settimana - con il mercato del Forte-, il Carnevale tornerà il 21 febbraio, con parate, band e un contest per la maschera più bella, con premiazione per tutti i bambini. "Sono occasioni per le famiglie di vivere le piazze della città e, magari, di orientare i propri acquisti nelle botteghe locali", conclude il sindaco.