'Provincia Novecento allo specchio', ospite Mauro Moretti

Secondo incontro del ciclo “Provincia Novecento allo specchio” al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri a Empoli, in programma sabato 31 gennaio 2026, alle 18, con le Considerazioni sulla scuola gentiliana. Ospite Mauro Moretti, storico contemporaneo e docente presso l’Università per Stranieri di Siena, esperto di storia della scuola italiana e delle riforme educative, propone una riflessione sulla scuola gentiliana. La conferenza analizzerà la riforma di Giovanni Gentile e il ruolo della scuola nel Novecento, tra formazione della cittadinanza e sviluppo culturale del Paese.

Il terzo appuntamento si terrà sabato 7 febbraio alle 18 e sarà dedicato a Scrivere la gioventù e l’amicizia. Daniela Brogi, professoressa di Letteratura italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena, e Niccolò Scaffai, professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Siena e direttore del Centro Franco Fortini per gli studi novecenteschi, esplorano come la narrativa rappresenta la gioventù e l’amicizia, indagando emozioni, legami e trasformazioni culturali che riflettono l’esperienza individuale e collettiva

Il gran finale venerdì 13 febbraio alle 18 con il dialogo sul tema Il patrimonio culturale come liberazione. In una conversazione tra Flavio Fergonzi, professore di Storia dell’Arte Contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, si riflette sul patrimonio culturale e sulle modalità attraverso cui può essere reso vivo e accessibile, favorendo consapevolezza, partecipazione e libertà culturale.

La partecipazione agli incontri è su prenotazione. L’ingresso è gratuito.

INFO E PRENOTAZIONI - Tel. 0571 757522 / Mail provincianovecento@comune.empoli.fi.it

La mostra Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960 allestita all’Antico Ospedale San Giuseppe di via Paladini a Empoli è visitabile fino al 15 febbraio 2026 dal martedì alla domenica nei seguenti orari: martedì, mercoledì, e giovedì, dalle 10 alle 18; il venerdì dalle 10 alle 22; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa