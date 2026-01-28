Riapre la Sp26 per Montaione tra Gambassi Terme e Castelfiorentino

A partire dal 29 gennaio 2026 è prevista la riapertura al traffico del tratto stradale della Sp 26 per Montaione, nel tratto tra i Comuni di Gambassi Terme e Castelfiorentino, a seguito del completamento dei lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Petroso, salvo avverse condizioni meteorologiche o altri eventi imprevisti.
La riapertura consentirà il ripristino della normale circolazione lungo l’asse Montaione – Gambassi Terme – Castelfiorentino. L'adeguamento del ponte della Sp 26 è stato realizzato dal Commissario regionale della Sr 429.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
Castelfiorentino
Attualità
28 Gennaio 2026
Il Centro Culturale CAMBIO accoglie per la prima volta in Valdelsa Giulio Napolitano, autore del memoir Il mondo sulle spalle (Mondadori), un’opera che sta suscitando grande interesse nel panorama culturale [...]
Castelfiorentino
Attualità
26 Gennaio 2026
Sono ben 115 i partecipanti al Premio Internazionale di Canto Lirico “Umberto Borsò”, che sta entrando nel vivo in questi giorni con le prime selezioni e al quale hanno aderito giovani talenti [...]
Castelfiorentino
Attualità
26 Gennaio 2026
Uno spettacolo in forma di conversazione scenica destinato a far riflettere. E’ questa l’estrema sintesi di “Lo sguardo degli altri”, in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino Sabato 31 Gennaio alle ore [...]
<< Indietro