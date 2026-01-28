Rimosso il ponte disassato sul rio di Valbugiana a Fucecchio

E' stato rimosso il ponticello sul rio di Valbugiana, a Fucecchio, che nei mesi scorsi aveva ceduto rischiando di interrompere il regolare fluire delle acque. Un antico ponte in mattoni, costruito su una strada privata, a seguito del cedimento del quale i tecnici del cantiere comunale erano intervenuti transennando l'area, in attesa di capire come poter intervenire trattandosi, appunto, di un manufatto privato. Nel frattempo, l'amministrazione si è confrontata con il Consorzio di Bonifica e con il Genio Civile della Regione Toscana, dal cui sopralluogo il Comune ha ottenuto il benestare a procedere. Così, nella giornata di martedì 27 gennaio, la ditta incaricata è intervenuta rimuovendo interamente il manufatto. Un'operazione che ha permesso di liberare il rio e garantire così il normale fluire delle acque, in attesa di capire su chi il Comune potrà valersi per recuperare le spese dell'intervento.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa