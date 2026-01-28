Ruba un telefono sulla tramvia, in manette 32enne

Una donna di 66 anni di origini turche è stata vittima di una rapina sulla tramvia T2 giovedì 22 gennaio a Firenze. Un uomo le ha preso il cellulare dalla borsa, approfittando della confusione sul mezzo.

La donna ha chiamato i carabinieri che hanno incontrato nei pressi di viale Guidoni l'autore del furto. Si trattava di un 32enne di origini peruviane, fermato sul posto e pronto subito a ammettere le sue responsabilità: ha anche detto ai militari il punto dove aveva gettato il telefono, recuperato e restituito alla 66enne. Per il 32enne è scattato l'arresto.

